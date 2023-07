Pazza idea Insigne in Serie A, si prova il tandem offensivo da sogno

L’ultima idea di mercato del club di Serie A porta il nome di Lorenzo Insigne: possibile un clamoroso ritorno in Italia per l’ex capitano del Napoli

Si avvicina la fine di luglio, il primo mese di calciomercato è passato e le squadre di Serie A continuano a lavorare per rafforzare le proprie rose in vista dell’imminente inizio della stagione 2023/2024. Infatti, il massimo campionato italiano prenderà il via a stretto giro: nel weekend del 19 e 20 agosto si giocherà la prima giornata di Serie A.

Il Napoli proverà a difendere il titolo di campione d’Italia conquistato lo scorso anno dopo una storica cavalcata in solitaria. Non sarà un compito facile per Rudi Garcia, ma i tifosi sperano di poter festeggiare ancora e togliersi belle soddisfazioni anche in questa stagione.

Per far ciò che questo accada, però, la dirigenza partenopea deve agire sul mercato: serve quanto prima un nuovo difensore centrale pronto a sostituire Kim Min-jae, ceduto al Bayern Monaco dopo esser stato eletto miglior difensore dello scorso campionato di Serie A. Ma il mercato è imprevedibile e può regalare tantissime sorprese.

Insigne può tornare in Italia, idea a sorpresa della neopromossa

A proposito di imprevedibilità, la notizia di un clamoroso ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne può rientrare nella categoria dei colpi a sorpresa. L’ex capitano del Napoli si è trasferito al Toronto l’estate scorsa ma, dopo solo un anno in Canada, l’attaccante classe ’91 potrebbe sentire già la nostalgia del suo paese.

L’annata in MLS non è andata bene per il Toronto di Insigne, Bernardeschi e Criscito: il club canadese ha avuto molti più bassi che alti e non ha raggiunto i playoff nella passata stagione. Quest’anno le cose non vanno meglio ed i rapporti non proprio idilliaci con la società hanno spinto Insigne e Bernardeschi a guardarsi intorno ed entrambi potrebbero tornare in Italia (per l’ex Juve si parla proprio di Napoli tra le ipotesi).

Sull’ex capitano partenopeo sembrerebbero essere finiti gli occhi del Genoa di Alberto Gilardino. Il club ligure, arrivato secondo in classifica in Serie B e promosso in A dopo un solo anno in cadetteria, si sta muovendo e non poco sul mercato, tanto da aver acquistato dal Boca Juniors anche l’attaccante italo-argentino Mateo Retegui.

L’idea della società rossoblù e del tecnico Alberto Gilardino sarebbe proprio quella di affiancare all’attaccante della Nazionale un profilo di maggior esperienza e formare una coppia d’oro per far sognare i tifosi. Per ora, è solo una pazza idea di mezza estate, è difficile pensare che Insigne rinunci al suo ricco ingaggio americano per raggiungere una neopromossa. Ma a volte sono le idee più intraprendenti a trasformarsi in realtà.