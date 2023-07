Parole inequivocabili, delusione Napoli: cambia tutto

Ennesima delusione per il Napoli nel corso di questa finestra estiva di mercato. Sembrava ad una passo ma ora cambia tutto

Il mercato del Napoli non è ancora entrato nel vivo. Il presidente dei campioni d’Italia, Aurelio De Laurentiis, direttamente dal palco del ritiro di Dimaro, ha annunciato che la squadra per la prossima stagione sarà pronta entro il 12 agosto. Per questo motivo, Rudi Garcia dovrà attendere ancora un po’ prima di avere l’intera rosa a disposizione.

Gli azzurri, ovviamente, non sono rimasti a guardare fino ad ora. Dopo aver vinto con oltre 15 punti di vantaggio il campionato, la dirigenza azzurra ha compreso come la rosa non avesse bisogno di un’ampia rivoluzione, ma solo di alcuni accorgimenti e soprattutto di sostituire le possibili partenze. Per questo motivo, la strategia adottata dal Napoli è stata completamente diversa dalle rivali.

Il Milan, per esempio, ha già concluso 7 acquisti in questa sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, però, arrivavano da una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative – quantomeno in Serie A – e quindi hanno deciso di rivoluzionare la rosa. Il Napoli, invece, ha preferito dedicarsi prima ai rinnovi dei giocatori chiave per la cavalcata scudetto dello scorso anno.

Sempre sul palco di Dimaro, Aurelio De Laurentiis ha annunciato il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro si è legato ai partenopei fino al 2028, con opzione per il 2029. Restano ancora vive, invece, le trattative con Zielinski e Osimhen. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che il polacco abbia già trovato l’accordo per un prolungamento al ribasso. Le trattative per il rinnovo di Osimhen, invece, sono ancora in corso, ma da ambo le parti c’è molto ottimismo circa l’esito positivo.

Sembrava ad un passo: doccia gelata per il Napoli

Come detto, il Napoli, andrà a sostituire solo i giocatori che partiranno. Tra le cessioni già ufficiali, però, ce n’é una che pesa. Kim Minjae, centrale coreano fondamentale nella passata stagione, si è trasferito al Bayern Monaco che ha pagato la clausola rescissoria da 58 milioni. Il Napoli, dunque, è alla ricerca del sostituto ideale.

Nelle ultime ore si era parlato di un affare praticamente in chiusura per Max Kilman del Wolverhampton. Il centrale olandese è ormai da tempo nei radar del Napoli, che sembrava deciso ad affondare il colpo decisivo. Stando a quanto riporta il Daily Mail, però, gli azzurri sarebbero ben lontani dal chiudere per il difensore classe ’97. Secondo la redazione inglese, infatti, i Wolves avrebbero deciso il futuro del loro numero 23.

Nonostante i problemi economici spingerebbero gli inglesi a cedere il loro difensore, il Wolverhampton ha deciso di blindare Kilman anche per la prossima stagione, rispedendo al mittente ogni offerta. Per sanare le casse societarie, avrebbero deciso di vendere altri componenti della rosa, ma non la loro stella difensiva.

Il Napoli ora è costretto a virare su altri obiettivi. In pole position per sostituire Kim c’è Danso del Lens. L’accordo con il giocatore è già stato trovato. Manca, invece, quello con il club francese che chiede 30 milioni di euro.