Napoli-Hatayspor, bel gesto prima del match: ricordate le vittime del terremoto

Momento emozionante prima dell’inizio del match tra Napoli e Hatayspor: le due squadre ricordano le vittime del terremoto.

Napoli-Hatayspor, la prima amichevole del ritiro di Castel di Sangro, il secondo di questa estate, si sta giocando i. questi istanti allo stadio Teofilo Patini. Un test internazionale, più probante rispetto alle sfide con Anaune Val di Non e Spal di Dimaro, che servirà a Garcia per testare la condizione dei suoi giocatori.

Per questo match, il tecnico francese ha deciso di schierare tutti i titolari, ma ha scelto un nuovo modulo e non il consueto 4-3-3: la squadra è scesa in campo con il 4-2-3-1 con Raspadori nel ruolo di trequartista che fa da collante tra centrocampo e attacco.

Commemorazione e scambio di maglie prima del match

Un bel momento si è vissuto però prima del fischio d’inizio del match. L’Hatayspor è infatti tristemente salito agli onori della cronaca in seguito alla morte dell’attaccante Christian Atsu in seguito al tremendo terremoto che colpì Turchia e Siria lo scorso febbraio.

Le due squadre hanno commemorato la memoria di Atsu e del direttore sportivo Taner Savut, anch’esso morto durante il terremoto. Il Napoli ha infatti donato al club turco due maglie con i nomi dei due tesserati tristemente scomparsi in quel maledetto 6 febbraio.