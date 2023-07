Il Napoli lo soffia alla Juve, ci siamo: operazione da 25 milioni

Acquisto più vicino in casa Napoli: la dirigenza partenopea è pronta a chiudere il colpo da 25 milioni di euro, beffata la Juventus di Cristiano Giuntoli

Affari sotto traccia, colpi a sorpresa, intrecci clamorosi e tanto altro si può vedere durante una sessione di calciomercato. Quest’estate il clima nelle sedi di mercato italiane è particolarmente infuocato (e non solo per le temperature decisamente alte). Il caso più eclatante è quello che riguarda Romelu Lukaku e il suo “tradimento” all’Inter per trattare con la Juventus. Ma anche il passaggio di Juan Cuadrado proprio ai nerazzurri dopo tanti anni a Torino ha destato parecchio scalpore.

I tanti scontri tra Juve e Inter però non stanno portando a grandi risultati, mentre chi sta rafforzando notevolmente la propria rosa è il Milan di Moncada e Furlani, capace di chiudere già diversi colpi come Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Okafor e Chukwueze. Per quanto riguarda il Napoli campione d’Italia, invece, il mercato procede a rilento, ma presto potrebbero sbloccarsi alcune trattative.

Si avvicina il difensore: colpo da 25 milioni

Il primo obiettivo del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, arrivato quest’estate al Napoli per prendere il posto di Cristiano Giuntoli passato alla Juventus, è quello di acquistare un difensore centrale capace di sostituire il partente Kim Min-jae. Il centrale sudcoreano è stato acquistato dal Bayern Monaco, che ha pagato la clausola rescissoria di 50 milioni di euro, dopo aver vinto il premio come miglior difensore dello scorso campionato di Serie A.

Sono tanti i nomi che la dirigenza partenopea sta seguendo e ha segnato nella propria lista. Tra i diversi giocatori accostati, tra cui Kilman del Wolverhampton, Le Normand della Real Sociedad e Lacroix del Wolfsburg, uno su tutti sembra aver scalato le gerarchie. Si tratta del greco Konstantinos Mavropanos, difensore classe ’97 dello Stoccarda.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, i contatti tra Napoli e Stoccarda sono più costanti e il club tedesco ha fissato il prezzo: 25 milioni di euro. Il gigante greco di 195 centimetri è seguito da tempo anche dalla Juventus che avrebbe individuato in lui un ottimo profilo per rinforzare la propria difesa.

Cristiano Giuntoli aveva pensato al classe ’97 (26 anni a dicembre) come regalo al tecnico Max Allegri per la prossima stagione, ma il Napoli sembra fare sul serio ed è intenzionato a superare i bianconeri in questa corsa per Mavropanos. La prima sfida di mercato tra Giuntoli e la sua ex società potrebbe così vedere vincitore Aurelio De Laurentiis.