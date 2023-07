Diego Maradona, gesto da pelle d’oca di una leggenda del Napoli: tifosi commossi

La leggenda napoletana compie un gesto spettacolare che emoziona tutti i tifosi: c’entra Diego Armando Maradona, il più grande di tutti

Sono passati ormai quasi tre anni da quel maledetto 25 novembre 2020, data in cui Diego Armando Maradona è passato a miglior vita. La morte dell’uomo dei due scudetti del Napoli, l’idolo e icona (paragonabile forse solo a San Gennaro) della città partenopea ha lasciato un vuoto enorme nel cuore dei napoletani e in quello di tutti gli appassionati di calcio.

Sono stati tanti i misteri avvolti intorno alla morte del Pibe de Oro. Il campione argentino è deceduto a causa di un edema polmonare causato da insufficienza cardiaca cronica, ma sono state aperte delle indagini per chiarire al meglio la situazione. Diversi medici, familiari e persone che si occupavano della sua salute sono stati infatti accusati di negligenza: per molti tifosi, Diego è stato abbandonato a sé stesso e questa è stata la causa principale della sua morte.

La giustizia argentina ha aperto un processo contro otto imputati che lo scorso aprile sono stati rinviati a giudizio (la data del processo è ancora ignota): l’accusa è di omicidio colposo semplice con eventuale dolo, con conseguenze di possibili pene dagli 8 ai 25 anni di reclusione. Ma da Napoli arriva una notizia stupenda che fa tornare in vita la memoria di Maradona e fa passare in secondo piano (momentaneamente) questa brutta vicenda.

Gesto da applausi di Cannavaro, ritorna in vita la memoria di Maradona

Nella serata di giovedì, il campione del Mondo e leggenda napoletana Fabio Cannavaro ha dato una bellissima notizia che ha fatto emozionare tutti i tifosi del Napoli. Infatti, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il Pallone d’Oro partenopeo ha annunciato la riapertura del Centro Paradiso, storico campo di allenamento del Napoli di Maradona.

Il campo di allenamento situato nel quartiere Soccavo fu inaugurato nel 1975 e ospitò per primo il Napoli di Totonno Iuliano. Ai tempi di Maradona, il Centro Sportivo Paradiso era meta quotidiana di tifosi del Napoli che accorrevano in tanti per vedere Diego allenarsi. Il fallimento del Napoli nel 2004 portò anche all’abbandono del Paradiso che da 19 anni vive in uno stato fatiscente. Dalla morte del Diez, anche l’iconico cancello azzurro è stato trasformato in una specie di altarino laico, ma i vari omaggi all’argentino sono stati spesso preda di ladri e delinquenti.

Ora, con l’acquisto da parte della società che fa capo a Fabio Cannavaro, il Centro Sportivo Paradiso può tornare finalmente a risplendere. L’idea, come spiegato dallo stesso Cannavaro, è quella di ripristinarlo e farlo diventare una scuola calcio dove poter far giocare i ragazzi. Una bellissima notizia che tutti i tifosi che hanno vissuto Maradona hanno accolto con un sorriso sulle labbra e forse anche una piccola lacrima di nostalgia che ha attraversato tutto il viso.