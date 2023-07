Beffa Napoli, un obiettivo è vicino a una rivale per lo scudetto

Il Napoli aveva messo nel mirino diversi centrocampisti per rinforzare il reparto, soprattutto in caso di addio di Zielinski. Uno di loro è sfumato qualche istante fa.

La dirigenza del Napoli continua a lavorare con calma sulle uscite, con alcuni giocatori in trattativa per lasciare il club d’Italia. Tra questi c’è Demme, che sicuramente lascerà il Napoli, aprendo così uno spazio per un nuovo acquisto.

Uno dei nomi accostati al Napoli in questa sessione di mercato è vicino alla firma con una diretta concorrente degli azzurri per lo scudetto.

Samardzic a un passo dall’Inter: le ultime

Da tempo sul taccuino dei dirigenti del Napoli era presente il nome di Lazar Samardzic per rinforzare e ringiovanire il centrocampo. Il centrocampista tedesco in forza all’Udinese si è messo in mostra nell’ultima stagione con la squadra friulana, attirando su di sé l’interesse di molti top club.

Come riporta Michele Criscitiello, l’Inter avrebbe superato la concorrenza di tutti, e chiuso l’affare con l’Udinese per Samardzic. Stando a quanto riportato dal giornalista i nerazzurri dovrebbero versare 25 milioni di euro nelle casse dell’Udinese più il cartellino di Fabbian. Dunque a sorpresa l’Inter ha portato avanti la trattativa per acquistare Samardzic sotto traccia, non lasciando trapelare alcuna voce.

Dopo l’acquisto di Frattesi l’Inter aggiunge un tassello importante al suo centrocampo, strappando alla concorrenza di molti club – tra cui il Napoli – Lazar Samardzic. Dunque qualora i dirigenti del Napoli volessero acquistare un centrocampista, non potranno più puntare su Samardzic che ormai è sfumato.