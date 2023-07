Affaticamento alla coscia per un azzurro: salta Napoli-Hatayspor

L’azzurro non prenderà parte all’amichevole contro i turchi dell’Hatayspor a causa di un affaticamento alla coscia.

Manca pochissimo a Napoli-Hatayspor, prima amichevole internazionale del ritiro di Castel di Sangro. Il match contro i turchi sarà la terza amichevole di questa estate azzurra (prime due contro Anaune Val di Non e Spal a Dimaro) e la prima delle quattro che si disputeranno in Abruzzo.

Rudi Garcia ha optato per la formazione titolare, schierando tutti i big, ma ha scelto di provare un nuovo modulo: il tecnico francese ha puntato sul 4-2-3-1 con Giacomo Raspadori sulla trequarti dietro al bomber Osimhen.

Infortunio per Elmas, niente amichevole per lui

La scelta del 4-2-3-1, però, è dovuta anche all’infortunio di Stanislav Lobotka accusato contro la Spal che non gli ha permesso di prendere parte all’amichevole odierna. Inoltre, come comunicato dal Napoli sul proprio profilo Twitter, anche Elmas è out per un affaticamento alla coscia.

Un doppio stop a centrocampo che ha convinto Garcia a optare per questo nuovo modulo. Chissà che questo esperimento non possa portare buoni frutti ed essere una valida alternativa nella prossima stagione.