Rinnovo Osimhen, ci siamo: cifre e dettagli clausola, novità diritti d’immagine

Stando alle ultime indiscrezione pare quasi fatta per il rinnovo di Victor Osimhen al Napoli: ecco tutti i dettagli dell’operazione

Dopo la prima parte del ritiro precampionato in Trentino a Dimaro-Folgarida, il Napoli proseguirà la preparazione estiva a Castel di Sangro, in Abruzzo dal 28 luglio al 12 agosto. Il tecnico Rudi Garcia ha dunque concesso un paio di giorni di riposo alla squadra. Victor Osimhen ha scelto Parigi come destinazione. Questa scelta ha allarmato i tifosi azzurri, preoccupati di un nuovo possibile contatto con il PSG. Invece, stando alle ultime indiscrezioni si trattava di una visita di piacere, anche perché il bomber nigeriano pare vicinissimo a firmare il tanto agognato prolungamento contrattuale.

Rinnovo Osimhen: tutti i dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo stipendio sarà ritoccato notevolmente e arriverà a circa 7 milioni di euro, con il raggiungimento di alcuni bonus di squadra o individuali. Mentre la durata sarà allungata di uno o due anni.

Le criticità della trattativa sarebbero potute venire a galla sulla clausola rescissoria e sui diritti d’immagine. Per quanto riguarda l’importo della clausola non si è ancora raggiunta un’intesa definitiva. Al momento ci si aggira tra i 110 e i 140 milioni, con De Laurentiis che quindi abbasserebbe le proprie pretese attuali. In realtà anche l’entourage di Osimhen avrebbe voluto una cifra più bassa, quindi il Napoli concederà ad Osimhen particolari benefici su altri aspetti.

La vera novità invece è rappresentata dai diritti d’immagine, di seguito quanto evidenziato dal quotidiano sull’argomento:

Il giocatore ha un contratto con Nike fino alla fine del 2023. Il Napoli, che ha sempre avuto una politica piuttosto restrittiva sui diritti d’immagine, gli aveva già permesso di monetizzare liberamente da questo accordo preesistente rispetto al passaggio dal Lilla. Essendo aumentato il suo valore, ora può ambire ad una soluzione ancora più remunerativa e la società campione d’Italia sembra intenzionata a concedergli condizioni favorevoli da questo punto di vista, compiendo un’eccezione importante rispetto alla politica di retaggio cinematografico adottata dal presidente.

Tutto sarà definito a Castel di Sangro, in quanto nella località abruzzese è previsto l’incontro decisivo tra le parti. Osimhen è pronto a trascinare l’attacco azzurro anche la prossima stagione.