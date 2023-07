Possibile colpaccio del Napoli, che affare dal Real Madrid

Esperti di mercato e non l’hanno accennato, dopo un luglio spento, sarà un agosto acceso, bollente, in sede di mercato.

Tante società hanno preferito mantenere un profilo basso in questo primo mese di trattative, sondando il terreno per piazzare i propri colpi nelle battute finali, quelle in cui spesso si riesce a pescare il coniglio dal cilindro.

Una situazione che sta vivendo anche il Napoli, che dopo aver salutato Spalletti e Kim, si è concentrato unicamente sui rinnovi e nelle valutazioni di campo da parte del neo tecnico Rudi Garcia.

Bomba dalla Spagna, un blancos sul taccuino

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Defensa Central, giornale molto vicino agli ambienti del Real Madrid, il Napoli avrebbe messo gli occhi su uno dei giocatori appartenenti alla scuderia di Florentino Perez.

Si tratta di Alvaro Odriozola, terzino destro classe ’95, fuori dai piani dell’ex Napoli Carlo Ancelotti.

Il giocatore, che nell’ultima stagione ha visto il campo con il contagocce, conosce già la Serie A per via della sua esperienza alla Fiorentina: nella stagione 2021/22, Odriozola si è infatti reso protagonista di un’annata molto positiva sotto la gestione d’Italiano, con ben 25 presenze condite da 1 goal e 1 assist.

Prestazioni positive, che avevano permesso ad Odriozola di ergersi tra le rivelazioni del massimo campionato italiano, ma soprattutto, di guadagnarsi la chiamata del Real Madrid campione d’Europa, che riportandolo alla casa madre, gli aveva affidato il complicato compito di giocarsi una maglia con Carvajal.

Compito complicato come abbiamo specificato, resosi successivamente addirittura impossibile con l’esplosione di Camavinga, dirottato da Carlo Ancelotti, non nuovo a questi esperimenti, nel ruolo di terzino destro.

Stando alle indiscrezioni spagnole, il Napoli avrebbe dato piena disponibilità d’acquisto al Real, per una somma non troppo elevata, permettendo ai blancos di liberarsi di quello che rappresenta tecnicamente a tutti gli effetti un problema.

Risulterà in ogni caso decisiva la volontà di Rudi Garcia, che non si è ancora espresso definitivamente in merito al futuro di Alessandro Zanoli: l’ex tecnico dell’Al-Nassr ha più volte ribadito di voler valutare il classe 2000 nel corso di questi ritiri, tanto da bloccare la sua cessione in prestito al Genoa.

Allo stesso tempo, resta in attesa Davide Faraoni, che sembrava il prescelto per prendere il posto dell’ex Carpi e assumere il ruolo di vice Di Lorenzo.

N0nostante le smentite di rito dell’agente, infatti, il Napoli sta proseguendo la sua fase di monitoraggio per non farsi trovare impreparato qualora Garcia non reputasse pronto Zanoli.

Una situazione da tenere sott’occhio, che probabilmente nelle prossime settimane arriverà ad un punto di svolta.