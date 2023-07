Ha stupito al Mondiale, occhi del Napoli sul marocchino

Napoli spunta un nuovo nome per il dopo Kim Minjae: è stata una delle rivelazioni dello scorso Mondiale in Qatar co il suo Marocco

La prima parte di ritiro pre stagionale a Dimaro, in Trentino, è terminata senza alcun rinforzo per la rosa di Garcia, ad eccezione del ritorno di Gollini. Ora i tifosi azzurri si aspettano qualche operazione durante il ritiro di Castel di Sangro, seconda e ultima tappa della preparazione pre campionato, prima dell’inizio della nuova stagione. L’avvicendamento in dirigenza del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, che ha preso il posto di Cristiano Giuntoli, non ha cambiato le priorità di mercato del Napoli: c’è bisogno di un difensore centrale al posto di Kim, partito in direzione Bayern Monaco.

I nomi spuntati nelle ultime settimane sono diversi, anche se la lunga lista di papabili pare essersi ridotta notevolmente. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato Kilman, Danso e Mavropanos sono quelli al momento più vicini a vestire la maglia del Napoli, o comunque quelli che il club osserva con maggiore attenzione. A questi si sono aggiunti altri tre possibili obiettivi.

Dopo Kim, il Napoli si cautela: le alternative a Kilman, Danso e Mavropanos

Di certo sostituire il miglior difensore della scorsa stagione di Serie A non dev’essere cosa semplice, quindi il Napoli si sta muovendo su più fronti per poi fare la scelta migliore. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport infatti nel caso in cui non dovesse concretizzarsi alcuna trattativa con Kilman, Danso o Mavropanos, il Napoli si sta cautelando osservando anche altri profili, che potrebbero fare al caso del club partenopeo.

Tra questi spuntano quelli di Maxence Lacroix, difensore francese classe 2000 del Wolfsburg e Jhon Lucumi centrale colombiano classe ’98 quest’anno in forza al Bologna. Entrambi fanno della forza e dell’esplosività le loro caratteristiche principali.

Oltre questi è uscito fuori anche il nome di Nayef Aguerd, classe ’96, difensore rivelazione dello scorso Mondiale in Qatar con il suo Marocco, in forza al West Ham. Per lui però c’è da considerare l’elevato costo e la partecipazione alla Coppa d’Africa, che già toglierà elementi importanti alla rosa azzurra come Osimhen e Anguissa. Il Napoli non può permettersi di perdere anche un difensore titolare.

In ogni caso, la speranza della nuova squadra di mercato azzurra è quella di regalare il nuovo centrale difensivo a Rudi Garcia durante il ritiro a Castel di Sangro, in modo tale da permettergli di assimilare al meglio le disposizioni tecnico tattiche del nuovo tecnico.