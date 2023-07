Colpo a centrocampo: il Napoli prepara un colpo in “stile Anguissa”

L’addio di Ndombele induce il Napoli a cercare un nuovo vice Anguissa sul mercato: nuovo nome nel mirino degli azzurri

Uno dei reparti nei quali senza dubbi la nuova squadra di mercato azzurra, guidata dal neo ds Mauro Meluso, dovrà intervenire è il centrocampo. Oltre all’incerta situazione di Demme, che non rientra nei piani del nuovo tecnico Rudi Garcia, il Napoli non ha rinnovato il prestito di Ndombele. Dunque manca un calciatore che possa sostituire Anguissa, se il camerunese dovesse risultare indisponibile, vista anche la quasi certa partecipazione alla Coppa d’Africa che si svolgerà quest’inverno. Il Napoli è dunque alla ricerca di un centrocampista con caratteristiche simili.

Vice Anguissa, nuovo nome nel mirino del Napoli: ha già giocato con Osimhen

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe individuato in Boubakary Soumaré il profilo ideale. Il centrocampista francese classe ’99 è appena retrocesso con il suo Leicester, proprio come Anguissa con il Fulham quando il Napoli lo acquistò nell’estate 2021. Entrambi fanno dell’intensità fisica e delle qualità atletiche le loro caratteristiche principali.

I presupposti per una operazione “alla Anguissa” ci sono tutti. Inoltre, il francese conosce molto bene anche Victor Osimhen, in quanto i due erano compagni di squadra al Lille. Ad oggi la trattativa non è in stato avanzato, ma si attendono sviluppi dell’operazione nelle prossime settimane di quest’intensa sessione di calciomercato estiva.