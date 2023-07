Anche Giuntoli sull’obiettivo del Napoli: clamoroso retroscena di mercato

Sono giorni intensi per la dirigenza del Napoli, il calciomercato è entrato nella fase più calda: si stringe il cerchio per il difensore

L’operazione più importante, finora, del mercato del Napoli è la cessione di Kim Minjae al Bayern Monaco, per il resto il calciomercato degli azzurri è partito in sordina. Ovviamente la cessione di un pilastro difensivo della squadra campione d’Italia spinge il club partenopeo ad intervenire sul mercato per rimpiazzarlo. Nelle scorse settimane sono tanti i nomi accostati al Napoli, ma stando alle ultime indiscrezioni l’attenzione della dirigenza si è concentrata principalmente su tre nomi: l’austriaco del Lens Kevin Danso, l’inglese Max Kilman del Wolverhampton e Kostantinos Mavropanos dello Stoccarda. Proprio riguardo quest’ultimo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena di mercato a sorpresa.

Napoli, Giuntoli su Mavropanos: svelata una clamorosa indiscrezione di mercato

Sulle pagine del quotidiano infatti si legge che il difensore classe ’97 dello Stoccarda era già stato contattato da Cristiano Giuntoli durante la scorsa primavera. In più, già al tempo Mavropanos avrebbe aperto ad un eventuale trasferimento in maglia azzurra.

In questi giorni, viste che Garcia ha richiesto il nuovo centrale per l’imminente ritiro di Castel di Sangro, forte della volontà del calciatore, il Napoli ha intensificato nuovamente i contatti con il greco e il suo entourage. Orientativamente, per portare a termine la trattativa, gli azzurri dovranno sborsare una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Il prezzo è assolutamente in linea con le disponibilità della società, dunque i presupposti per la buona riuscita dell’operazione ci sono tutti.