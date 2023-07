Affondo in casa Torino: Napoli pronto al colpo

Il Napoli pronto al colpo. Il calciatore potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A, più precisamente dal Torino

Il nuovo Napoli di Rudi Garcia prosegue nella preparazione in vista della prossima stagione. Finito il ritiro di Dimaro, gli azzurri si spostano a Castel di Sangro – in Abruzzo – per continuare a oleare i meccanismi di una macchina che dovrà farsi trovare pronta già alla prima giornata di campionato. C’è da difendere un tricolore sognato per 33 anni e conquistato la scorsa stagione al termine di una cavalcata quasi perfetta, e non sarà semplice.

In quel di Napoli è cambiato tanto. Sono andati via Giuntoli, ex direttore sportivo al cui posto è arrivato Mauro Meluso; Kim, autentica colonna portante della difesa partenopea; e soprattutto ha detto addio Luciano Spalletti, trascinatore e ispiratore di una squadra che lo scorso anno ha solleticato anche i più fini palati europei.

Per quanto riguarda la sessione estiva di calciomercato, l’obiettivo principale è acquistare un centrale di livello che possa sostituire Kim, ma nel frattempo Meluso – insieme ai suoi collaboratori – guarda anche altrove. Nelle ultime ore si parla di un possibile affondo per il calciatore del Torino. Il prossimo colpo dei partenopei, dunque, potrebbe arrivare direttamente dalla nostra Serie A.

Mercato Napoli, possibile affondo per Singo del Torino

Il Napoli dopo aver incassato circa 50 milioni di euro con la cessione di Kim al Bayern Monaco, deve fare qualcosa in entrata. La priorità è sostituire il difensore coreano, ma il nuovo Ds Mauro Meluso non si fermerà all’acquisto di un centrale. Tra gli obiettivi c’è anche quello di regalare a Rudi Garcia una valida alternativa a Di Lorenzo per la fascia destra. Si cercano calciatori che già conoscono la Serie A: il primo sulla lista, Faraoni, non è ancora stato chiuso e così il Napoli potrebbe virare su Singo.

L’esterno del Torino, classe 2000, dopo quattro stagioni in Italia in cui ha collezionato ben 108 presenze e messo a segno 7 gol, è pronto al definitivo salto di qualità. Al Napoli il giocatore piace per il prezzo accessibile e la giovane età, ma non sarà facile strapparlo ai granata. Singo ha dimostrato negli ultimi anni qualità importanti e per questo è seguito da tanti club, soprattutto italiani.

In pole position per accaparrarselo, al momento, c’è il Milan. I rossoneri vogliono un’alternativa credibile a Calabria sulla fascia destra dopo l’esperimento fallimentare dello scorso anno con Serginho Dest. Aspettiamo i prossimi giorni per capire meglio come potrà evolversi la situazione.