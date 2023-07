Via dall’Arabia: un ex Napoli compie il percorso inverso

Un ex calciatore del Napoli ha reso noto con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram il suo addio dal calcio arabo.

L’Arabia Saudita sta entrando con prepotenza nel tessuto calcistico mondiale. I ricchissimi sceicchi sauditi si sono mossi con insistenza negli ultimi mesi (l’arrivo di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr è stato il preludio) e in questa sessione di calciomercato tantissimi stelle del calcio europeo hanno firmato contratti multimilionari con i club della Saudi Pro League.

I vari Benzema, Firmino, Mendy, Kanté, Brozovic, l’ex Napoli Koulibaly e tanti altri hanno deciso di cambiare vita e accettare di ricoprire un ruolo di secondo piano nel panorama calcistico mondiale, ma percependo cifre da capogiro. Eppure c’è anche chi riesce a dire “no” a queste offerte oppure chi deve fare il percorso inverso e salutare l’Arabia. È questo il caso di un ex calciatore del Napoli.

Younes lascia l’Al Ettifaq

Il calciatore in questione è Amin Younes, ex attaccante del Napoli, nel gennaio del 2022 passato all’Al-Ettifaq ma nell’ultimo anno mandato in prestito all’Utrecht. Seconde le regole del campionato arabo, le squadre di Saudi Pro League possono registrare un numero massimo di 8 stranieri e con l’ultima ufficialità di Jordan Henderson, ex capitano del Liverpool, il tedesco è stato costretto a lasciare la squadra.

Di seguito una parte del messaggio di saluti pubblicata da Younes sul profilo Instagram: