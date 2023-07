Scambio con Demme: proposta intrigante da un club di Serie A

Il tedesco è ai margini della squadra, il Napoli pensa alla cessione, ma nelle ultime ore si è aperta una nuova possibilità: tutti i dettagli

Diego Demme, uno dei pilastri del Napoli di Gennaro Gattuso, negli ultimi due anni con Luciano Spalletti non è mai stato al centro del progetto, sopratutto a causa dell’exploit dell’imprescindibile Lobotka, il cervello del Napoli campione d’Italia. L’ex Lipsia però chiede maggiore spazio, che anche il nuovo allenatore Rudi Garcia non è sicuro di potergli concedere.

Demme pronto a dire addio al Napoli: piace in Serie A

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Fiorentina sarebbe pronta ad affondare il colpo per Demme, vista la sua volontà di lasciare il club partenopeo. I viola avrebbero proposto uno scambio a sorpresa al Napoli.

Dato che Gaetano Castrovilli è in scadenza nel 2024 e non rinnoverà con il club di Commisso, la Fiorentina avrebbe proposto uno scambio al Napoli con Demme, anche lui in scadenza il prossimo anno.

Tuttavia il Napoli non ha ancora risposto, in quanto il tedesco piace specialmente in Germania, all’Herta Berlino, e i due club stanno trattando per la cifra. Per ora si tratta solo di un’idea, non c’è ancora nulla di concreto, ma si sa quando si parla di calciomercato mai dire mai.