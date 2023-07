Occhi in casa Roma: il Napoli è pronto all’affondo decisivo

Il Napoli continua a sondare il mercato, alla ricerca di rinforzi per Garcia. Nel mirino è finito un calciatore di proprietà della Roma

L’amichevole pareggiata con la Spal ha fornito alcuni segnali confortanti al Napoli: Giacomo Raspadori, ad esempio, si è ben disimpegnato nel ruolo di esterno destro, dimostrando di voler diventare quanto prima un titolare nello schieramento tattico di Rudi Garcia. Il quale, in difesa, ha dato grande spazio a Leo Ostigard affiancato prima a Juan Jesus e poi ad Amir Rrahmani. Un terzetto d’esperienza ed affidabilità, tuttavia le tante partite in programma, unite alla cessione di Kim Min-jae, impongono l’acquisto di un quarto centrale.

Diversi i profili che il club ha iniziato a studiare dopo aver venduto l’ex Fenerbahce al Bayern Monaco in cambio di 58 milioni. Inizialmente la scelta era ricaduta su Max Kilman ma il Wolverhampton, nel corso delle varie riunioni andate in scena nei giorni scorsi, ha sempre sparato alto: 40 milioni, prendere o lasciare. Una cifra ritenuta eccessiva dal presidente Aurelio De Laurentiis, messosi quindi al lavoro su piste alternative.

Garcia, dal canto suo, ha fatto il nome di Kevin Danso, reputandolo l’uomo giusto a cui affidare le chiavi del pacchetto arretrato azzurro. Il Lens ha fatto sapere di essere disposto a sedersi al tavolo delle trattative, tuttavia cederà il 24enne austriaco soltanto per una cifra vicina ai 30 milioni. Una delle altre piste battute conduce a Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach. Sempre viva, poi, l’opzione Josip Sutalo reduce dalla buona stagione vissuta con indosso la maglia della Dinamo Zagabria. In fase di casting, inoltre, è stato valutato pure un calciatore ritenuto non imprescindibile dalla Roma.

Napoli, occhi puntati su un calciatore della Roma

Si tratta di Roger Ibanez, che rischia di finire ai margini in seguito all’acquisto di Evan Ndicka (preso a parametro zero) e al ritorno nella capitale di Diego Llorente (in prestito dal Leeds). Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile trasferimento all’Atletico Madrid e al Tottenham, ma entrambe le squadre si sono mosse in maniera differente. I Colchoneros hanno arruolato l’ex Leicester Caglar Soyuncu, mentre gli Spurs appaiono intenzionati a dare maggiore spazio ad un talento in casa, ovvero Japhet Tanganga.

Il Napoli, stando così le cose, avrebbe ampio spazio di manovra. Il prezzo è alto, circa 30 milioni, ma in questo modo Garcia avrebbe a disposizione un elemento che conosce alla perfezione la Serie A, abile anche in fase realizzativa. L’unico dubbio nasce dal fatto che in questi anni Ibanez ha sempre giocato in una difesa a 3. Le valutazioni proseguiranno. De Laurentiis si prenderà tutto il tempo necessario prima di agire.