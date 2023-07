L’azzurro ha l’accordo con il nuovo club: può restare in Serie A

Il giocatore azzurro ha da tempo l’accordo con il club di Serie A: si deve trovare solo l’accordo con il Napoli.

Terminato il ritiro a Dimaro, il Napoli è pronto a partire per Castel di Sangro: la squadra di Garcia raggiungerà domani l’Abruzzo per restarci fino a sabato 12 agosto. Tra i monti abruzzesi gli azzurri affronteranno quattro amichevoli internazionali contro l’Hatayspor, il Girona, l’Augsburg e l’Apollon Limassol.

Nel ritiro di Castel di Sangro potrebbero arrivare i tanto attesi nuovi acquisti, tra cui su tutti il difensore centrale che dovrà prendere il posto del partente Kim Min-jae, ceduto al Bayern Monaco dopo una stagione da assoluto protagonista in Serie A.

Folorunsho verso il Verona, manca solo l’accordo

Ma la dirigenza azzurra non sta solo pensando ai nuovi innesti da regalare a mister Garcia in vista della prossima stagione, perché si lavora anche sugli esuberi. Tra i giocatori che lasceranno Napoli in questa sessione di mercato c’è anche Michael Folorunsho, centrocampista rientrato alla base dopo l’anno in prestito al Bari.

Il classe ’98, dopo un’ottima stagione in Serie B, è pronto a fare il salto di categoria e giocarsi le sue chance nel massimo campionato italiano. Su di lui c’è da tempo l’interesse dell’Hellas Verona e il giocatore avrebbe anche trovato l’accordo con il club scaligero, secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il Verona, dopo aver ceduto Tameze al Torino, starebbe insistendo con il Napoli per trovare l’intesa di massima per il trasferimento.