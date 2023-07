Doppio sacrificio per il grande colpo: il Napoli prepara lo scambio

Il Napoli ha messo nel mirino un top player e punta a chiudere presto la trattativa. Pronta la strategia: in cantiere c’è uno scambio

La rosa, come testimoniato dalla vittoria dello scudetto, è ottima ed ora andrà potenziata scegliendo l’adeguato erede di Kim Min-jae e regalando a Rudi Garcia gli elementi più congeniali al suo stile di gioco. Il tutto, senza fretta. Il Napoli, infatti, ha scelto di agire con calma e analizzare quanti più profili possibili prima di passare alla parte operativa e provare a piazzare l’affondo. In difesa, ad esempio, continua a piacere molto Max Kilman ma il Wolverhampton non sembra disposto ad abbassare le proprie pretese economiche.

Gli inglesi, in particolare, continuano a chiedere 40 milioni: prendere o lasciare. Troppo per i Campioni d’Italia, intenzionati a spendere meno. L’allenatore, dal canto suo, gradirebbe lavorare insieme a Kevin Danso ma, anche in questo caso, il Lens ha sparato alto (30 milioni). Rimangono vive le piste che conducono a Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach e a Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda, mentre c’è da registrare il forte interessamento della Fiorentina nei confronti di Josip Sutalo in forza alla Dinamo Zagabria.

La lista della spesa partenopea comprende pure un esterno destro dinamico, in grado di prendere il posto di Hirving Lozano e Matteo Politano nel caso in cui uno dei due dovesse salutare la compagnia e trasferirsi altrove. Il messicano, come noto, è in scadenza nel 2024 e finora ha rispedito al mittente ogni proposta al ribasso ricevuta dalla propria dirigenza. Le parti, al momento, sono quanto mai distanti e, in assenza di passi in avanti significativi, a stretto giro di posta andrà in scena il divorzio. Politano, dal canto suo, è finito nel mirino della Lazio alla ricerca di rinforzi dopo la qualificazione in Champions.

Napoli, in cantiere uno scambio per arrivare al top

Il presidente Aurelio De Laurentiis li considera cedibili e, in attesa di ricevere offerte ufficiali, ha provveduto ad individuare un sostituto all’altezza: si tratta di Domenico Berardi, non più del tutto convinto di proseguire al Sassuolo. I neroverdi lo valutano intorno ai 23 milioni e per abbassare la quota cash il patron sta pensando di imbastire uno scambio comprendente due calciatori dell’attuale rosa ritenuti non imprescindibili.

Parliamo di Alessandro Zanoli e Alessio Zerbin. Il terzino ha avuto modo di mettersi in luce alla Sampdoria, totalizzando 20 partite “condite” da 2 gol ed altrettanti assist. L’ala sinistra, invece, è stato utilizzata con il contagocce da Luciano Spalletti nella scorsa stagione (191 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco). Il loro futuro appare segnato: il club li utilizzerà proprio per arrivare a Berardi. La strategia è stata elaborata. Ora si attende la replica degli emiliani.