C’è l’intesa con il club: cessione a sorpresa per il Napoli

Una nuova cessione sembrerebbe essere alle porte in casa Napoli, cui intesa con il team interessato sarebbe sbocciato nelle ultime ore.

Una manciata di ore separa ormai il Napoli dal secondo ritiro pre-campionato, con gli azzurri attesi in quel di Castel di Sangro dopo aver soggiornato a Dimaro-Folgarida durante la prima parte di preparazioni. L’Abruzzo sarà quindi territorio di ben 4 amichevoli internazionali per i partenopei, cui sono previste sfide contro Hatayspor, Girona, Augsburg ed Apollon Limassol. Esse saranno inoltre, con ogni probabilità, terreno di collaudo per i nuovi acquisti targati Napoli, promessi dal presidente De Laurentiis a partire dai prossimi giorni.

Mai come nelle ultime ore gli azzurri sono stati infatti al centro di numerose notizie di mercato, con l’accelerata per Kevin Danso che ha completamente monopolizzato i mass media a tema Napoli. Verosimilmente, l’austriaco non fungerà però da unico colpo in entrata per il club di De Laurentiis, ancora alla ricerca di una riserva di Anguissa nonché ancora alle prese con le situazioni Zanoli, Demme e Lozano, che potrebbero liberare nuovi slot da riempire. Nel frattempo, in ottica cessioni qualcosa torna a muoversi, con un accordo di massima ormai trovato tra il calciatore del Napoli ed il club italiano.

Asse Napoli-Verona, Folorunsho ad un passo dagli scaligeri

Torna a scaldarsi d’improvviso l’asse Napoli-Verona, parallelamente alla trattativa già imbastita ma ancora ricca d’incertezze inerente a Davide Faraoni. Nelle ultime ore infatti, sarebbe definitivamente sbocciata l’intesa fra il club gialloblu e Michael Folorunsho. Secondo quanto riportato da Sky infatti, team e calciatore avrebbero fortificato un accordo raggiunto da tempo, ma la firma nonché ufficialità sono fin qui sempre slittate a causa del mancato “si” da parte del Napoli. Un si partenopeo che dovrebbe arrivare a momenti seppur titubante, e che dunque spingerebbe sempre di più il centrocampista in direzione Verona.

Una vera e propria sorpresa, questa, per tutti i tifosi collegatisi assiduamente con Dimaro nel corso del ritiro azzurro. Proprio Folorunsho è apparso infatti come uno dei prospetti maggiormente presi in considerazione da Rudi Garcia per una conferma in prima squadra, con il calciatore impiegato dal tecnico in entrambe le amichevoli svoltesi in Trentino. Capace di regalare sprazzi in maglia partenopea sia come difensore centrale che nel suo ruolo naturale da centrocampista però, Folorunsho è ad un passo dall’abbandonare nuovamente la nave Napoli, dopo l’esperienza al Bari della scorsa stagione. In gialloblu, il classe ’98 fungerebbe da erede di Tameze, da poco accasatosi al Torino.

In seguito a tale operazione potrebbe inoltre ben presto scatenarsi un effetto domino sul calciomercato italiano. Arrivando in quel di Verona infatti, Folorunsho potrebbe spingere gli scaligeri a ricambiare il favore lasciando via libera al Napoli per Faraoni, con Zanoli che verrebbe di conseguenza ceduto al Genoa in prestito. Il tutto sarà presto definito nelle prossime ore.