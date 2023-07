“Tante novità per i tifosi!”, Castel di Sangro si prepara all’arrivo del Napoli: le parole del sindaco

Castel di Sangro si prepara ad accogliere il Napoli campione d’Italia dal 28 luglio al 12 agosto: tutte le novità in arrivo per i tifosi

Il 25 luglio è terminato il primo dei due ritiri in programma quest’estate per il nuovo Napoli di mister Rudi Garcia. Dal 28 luglio gli azzurri completeranno la preparazione in vista della prossima stagione in Abruzzo, a Castel di Sangro, dove gli azzurri svolgono l’ultima fase del ritiro pre stagionale dal 2020.

Il sindaco della cittadina abruzzese Angelo Caruso, in attesa dell’arrivo dei campioni d’Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte. Di seguito quanto dichiarato:

“Qui a Castel di Sangro è tutto pronto, stiamo preparando una grande accoglienza, eccezionale e doverosa, per i campioni d’Italia. C’è grande attesa, abbiamo festeggiato anche qui la vittoria del campionato, attendiamo l’arrivo dei campioni e della coppa scudetto. L’affluenza è consistente, anche i biglietti per le quattro amichevoli sono in via di esaurimento, chi ha intenzione di comprare i tagliandi deve sbrigarsi perché sono quasi terminati”.

Castel di Sangro, tutte le novità a disposizione dei tifosi del Napoli

Come ogni anno la città organizzerà eventi speciali per l’arrivo dei tifosi azzurri, ma quest’anno grazie alla conquista dello Scudetto ci sarà qualcosa di davvero particolare:

“Al Palazzetto dello Sport è in allestimento un padiglione dedicato tutto al Napoli, dove verrà esposta alla Coppa e dove sarà possibile fare i ‘selfie’, ci saranno, sui ledwall, anche le immagini dello scudetto, ci sarà lo store e la sala per gli incontri”. “Insomma sarà un bel colpo d’occhio. Per quanto riguarda le strutture ricettive tutto è ormai sold out, e non parlo solo di Castel di Sangro ma anche nel raggio di 50 km è tutto pieno, c’è giusto ancora qualche buco”.

Il sindaco di Castel di Sangro non ha dubbi: “Il nuovo difensore come Kim: giocherà per la prima volta al Patini”