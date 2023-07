Rinforzo Napoli, operazione davvero inaspettata: c’è un ex Barcellona per Garcia

Spunta un nuovo nome per la difesa azzurra, è un ex Barcellona che piace al tecnico del Napoli

Il calciomercato Napoli vive ancora una fase di stallo, probabilmente dettata anche dalla volontà di Rudi Garcia di esaminare tutti i calciatori in ritiro per poi eventualmente stabilire le gerarchie.

Ci sono, tuttavia, diverse situazioni scomode che stanno caratterizzando il mercato estivo azzurro. Per esempio i rinnovi. L’ultimatum di Aurelio De Laurentiis, fissato al 31 luglio, costringerà i calciatori a fare una scelta. Prolungare il contratto alle condizioni del patron azzurro o lasciare la città verso nuove destinazioni. Zielinski, Lozano e soprattutto Osimhen sono i tre coinvolti nell’ultimatum.

Nel frattempo, però, c’è anche un’altra questione importante da risolvere. L’addio di Kim, trasferitosi al Bayern Monaco dopo una sola stagione in maglia azzurra, ha lasciato un buco nel reparto difensivo. Colmarlo non sarà facile visto il livello mostrato dal coreano, ma i nomi che circolano sono stati diversi nelle ultime settimane.

Napoli, spunta un nome per la difesa: è un ex Barcellona

La dirigenza del Napoli è fortemente al lavoro per rinforzare la difesa, lasciata scoperta dall’addio di Kim. Sono tanti i nomi che sono circolati negli ultimi giorni, ma Rudi Garcia sta anche valutando i giovani prospetti già presenti i rosa.

“Il centrale di difesa, che sappia giocare a 4 a sinistra, ci serve. Intanto, però, sto valutando il giovane Obaretin e mi inventerò qualcosa. Speriamo arrivi qualcuno, ma non c’è fretta”, ha dichiarato il tecnico del Napoli prima dell’amichevole contro la Spal.

Nelle ultime ore, tuttavia, è spuntato un nuovo nome per la difesa azzurra. Si tratta di Jean-Clair Todibo, ex Barcellona attualmente in forza al Nizza. Classe 1999, il francese ha disputato ben 46 partite con la maglia del club francese nella scorsa stagione e, infatti, il suo valore si aggira intorno ai 30 milioni di euro (fonte Transfermarkt). Difficile che il Nizza possa liberarsene per questa cifra, ma attenzione perché Aurelio De Laurentiis ci ha abituato a colpi dell’ultimo minuto. Finora non ha sborsato grandi cifre dall’inizio del mercato, e il sostituto di Kim potrebbe essere la giusta occasione per spendere qualcosina in più del solito.

Occhio, però, anche all’eventuale scelta di Osimhen che, in caso di addio, dovrà essere adeguatamente sostituito. L’inizio del campionato si avvicina e il tempo per trovare un difensore all’altezza dei campioni d’Italia si restringe sempre di più. Il Napoli deve confermare la sua supremazia e, senza un difensore di livello, non sarà facile.