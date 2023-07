Osimhen, la novità sul rinnovo allarma tutti: cosa sta succedendo

Il rinnovo del bomber nigeriano con il Napoli potrebbe presto subire dei risvolti che ai tifosi non faranno piacere

Il Napoli e Osimhen, un rapporto idilliaco che ha portato il numero nove azzurro a diventare un beniamino in città e che i tifosi sperano non possa finire durante quest’estate. La stagione conclusa dal nigeriano è stata altisonante. Dai suoi gol e dalla sua fame di vittoria passa gran parte dello scudetto riportato in terra partenopea dopo 33 lunghissimi anni. Il calciomercato però, si sa, mette tutti con le spalle al muro e talvolta bisogna prendere delle decisioni che non sempre possono piacere.

Il valore di Victor per la squadra è immenso, il presidente ha sempre ribadito che non si muoverà dalla città se non per una cifra monstre come quella di 200 milioni di euro. D’altro canto anche il centravanti vorrebbe restare a Napoli ma i dialoghi tra il suo entourage e la dirigenza per il rinnovo si stanno facendo più ispidi del previsto. Oltre cinque giorni di trattativa a Dimaro tra Aurelio De Laurentiis ed il suo agente, Roberto Calenda, non sono bastati a trovare una quadra tra le parti.

Interviene anche la famiglia del giocatore

I dialoghi tra le parti per poter prolungare ingaggio e durata del contratto a Osimhen riprenderanno nella seconda parte del ritiro stagionale a Castel Di Sangro dove gli azzurri hanno iniziato ad insediarsi. Secondo le ultime indiscrezioni de il Matino, Osimhen sarebbe stato convinto da amici e parenti ad aspettare per quanto riguarda il rinnovo con il Napoli. Secondo le persone vicine al nigeriano, altrove potrebbe percepire un ingaggio ed una sistemazione migliore.

La famiglia del giocatore è stata infastidita dalle sceniche esternazioni del presidente Aurelio De Laurentiis quando, sul palco di Dimaro, ha parlato della questione rinnovi e attaccamenti alla maglia e alla città. Il Napoli non ha mai ricevuto un’offerta per Osimhen dal PSG. È possibile però che i francesi si siano informati con il suo entourage riguardo la disponibilità del giocatore.