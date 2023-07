Occasione Napoli, rifiutata l’offerta del club di Serie A

Continua il casting in casa Napoli per il difensore centrale, sono tanti i nomi sul taccuino del patron Aurelio De Laurentiis.

Kim Min-Jae è ormai un ricordo, come accaduto la scorsa estate, quando il Napoli si ritrovò costretto a sostituire una colonna come Kalidou Koulibaly, anche in questa estate l’operazione più importante riguarderà la difesa.

Calciomercato Napoli, corsa con la Fiorentina per Sutalo

Josip Sutalo, centrale della Dinamo Zagabria, è un profilo che piace parecchio ai campioni d’Italia, il classe 2000, però, è seguito anche da altri club, tra cui la Fiorentina, che si sarebbe già fatta avanti con un’offerta per la società croata.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, i dirigenti della Dinamo avrebbero però rifiutato tale proposta, probabilmente non ritenendo congrua la cifra.

Una trattativa per il momento bloccata, che potrebbe permettere l’inserimento e l’annesso sorpasso di altre pretendenti: che rappresenti un’occasione in casa Napoli? Gli azzurri sono alla ricera di un nuovo difensore centrale e sul taccuino della dirigenza partenopea c’è anche il nome del giovanissimo difensore croato, anche se al momento non c’è stata ancora una proposta economica ufficiale.