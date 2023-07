“Non lo prenderemo”: il ds chiude ufficialmente al colpo

“Non lo prenderemo, non rientra tra i nostri obiettivi”: l’annuncio del direttore sportivo rischia di cambiare, e non di poco, le strategie di mercato in casa Napoli.

Tra pochi giorni il Napoli si ritroverà nella cornice della località di Castel Di Sangro per la seconda parte di ritiro pre campionato, dopo la prima fase svolta a Dimaro, in Val di Sole. Saranno giorni intensi di lavoro, così come anticipato nei giorni scorsi dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal tecnico Rudi Garcia nell’incontro con i tifosi, e non potrebbe essere altrimenti visto che la stagione inizierà tra meno di un mese.

Da qui al primo impegno ufficiale di stagione contro il Frosinone, il tecnico francese conta di avere la squadra al completo, con tutti i rinforzi che l’organico necessita dopo, in primis, le partenze di calciatori come Kim Min Jae e Tanguy Ndombele. Tanti i nomi accostati al club azzurro in entrata, così come in uscita: c’è un giocatore, in particolare, che potrebbe dire addio al Napoli in questa sessione di calciomercato, anche se una pretendente sembra essersi tirata ufficialmente indietro. Scopriamo insieme di chi si tratta.

L’annuncio del dirigente non lascia dubbi: avete sentito?

Si tratta del centrocampista Gianluca Gaetano, che potrebbe lasciare il Napoli per trovare più spazio altrove, visto che in azzurro ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra.

Per lui, avanza nuovamente l’ipotesi di un prestito, visto che il club azzurro non vuole perdere il controllo del suo cartellino. Il numero 70 azzurro, infatti, si è fatto sempre trovare pronto nelle poche volte in cui è stato chiamato in causa in questa stagione, trovando anche la soddisfazione di una rete in campionato nella penultima giornata contro l’Inter.

A fare chiarezza sul suo futuro è il direttore sportivo del Bari (club a cui è stato accostato in queste ore, ndr) Ciro Polito, raggiunto dalla redazione di Sportitalia. L’uomo mercato della società di Luigi De Laurentiis ha spento ogni rumors di mercato, allontanando definitivamente l’ex Cremonese (a patto che non si tratti di dichiarazioni di facciata, ndr). “Non siamo interessati a Gaetano, non lo prenderemo”, ha spiegato Polito ai microfoni dell’emittente televisiva. Arriva dunque un indizio importante sul futuro di Gianluca Gaetano, sul quale continuano le valutazioni da parte del tecnico Rudi Garcia prima di prendere una scelta definitiva sulle sue sorti. Tanti i club alla finestra pronti eventualmente ad approfittarne, su tutti il Frosinone fresco di promozione in Serie A.