Kim da pelle d’oca: “Non dimenticherò mai i napoletani. Vi spiego perché scelsi Napoli”

Intervistato dal portale coreano News.naver, l’ex difensore azzurro Kim Min-Jae ha dedicato parole al miele per i suoi ex tifosi partenopei

Dalla prima giornata in cui ha indossato la maglia azzurra del Napoli si era capito che Kim fosse un giocatore particolarmente forte. Il suo eccezionale potenziale ha portato i tifosi del Napoli a dimenticare presto l’addio di una colonna della squadra come Kalidou Koulibaly e così il coreano è diventato un beniamino per tutti. Il suo addio è stato doloroso e, nonostante sia rimasto con gli azzurri per una sola stagione, il rapporto che c’è con l’ambiente è ancora meraviglioso.

Kim, ora nuovo centrale del Bayern Monaco, è stato intervistato da un portale web in Corea del Sud. Nell’intervista ha detto che non dimenticherà mai Napoli, i suoi tifosi, la città e l’ambiente che lo ha ospitato per una stagione. “Non dimenticherò mai i tifosi del Napoli fino alla morte. I tifosi del Napoli hanno gridato “kim kim kim” e mi hanno incoraggiato”.

“Sarò per sempre tifoso del Napoli”

“Con Spalletti ho un rapporto eccezionale – spiega il coreano – sono arrivato a Napoli perché mi ha chiamato lui” È stato proprio il tecnico toscano infatti a suggerire alla dirigenza Giuntoli il colpo Kim dal Fenerbaçe. Secondo Spalletti infatti il sudcoreano era un difensore già pronto per una competizione di alto livello come la Champions League. Sempre nell’intervista Kim ha spiegato di essere molto grato ai suoi compagni di squadra. “Se ho vinto il premio come miglior difensore è sopratutto grazie a loro – ha detto – senza i miei compagni per me sarebbe stato impossibile essere il migliore”.

Il difensore del Bayern Monaco ha parlato anche del rapporto con capitan Di Lorenzo, il quale – dice – gli ha insegnato moltissimo sulla squadra e sul modo di giocare. Per quanto riguarda Osimhen, invece, Kim è stato sincero: “Non vorrei mai giocarci contro. È bravo, riesce ad essere prepotente contro gli altri difensori. Anche se sono lontani, lui li molesta e li insegue finché non ottiene ciò che vuole”. Insomma sembra il caso di dire che l’ambiente partenopeo e tutta Napoli siano fortemente rimasti nel cuore al gigante coreano.