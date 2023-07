“Impossibile dire no”: la rivelazione dell’agente fa sognare tutti

“Come poter mai dire di no a un club che ha appena vinto lo Scudetto?”. Queste le parole del procuratore che hanno letteralmente scatenato i tifosi in diretta.

Mentre il Napoli in queste ore è tornato in città dopo la prima parte del ritiro in Val di Sole, nella località di Dimaro, la formazione di Rudi Garcia procede con gli ultimi preparativi verso la seconda fase della preparazione atletica, prevista a Castel di Sangro. La cittadina abruzzese è ormai da anni punto di ritrovo di tanti tifosi del Napoli che incoraggiati dal grande successo in campionato della scorsa stagione, riempiranno sicuramente il quartier generale della squadra partenopea per le prossime settimane a venire.

Intanto, gli stessi tifosi azzurri si aspettano però delle novità dal mercato: tantissimi i nomi accostati alla squadra di Garcia, che a sua volta si attende i rinforzi dovuti per puntare nuovamente a una grande stagione da protagonisti. C’è, però, chi ha già avuto modo di firmare il proprio accordo con la società di Aurelio De Laurentiis, che nelle scorse ore ha accolto il rinforza dal Bari, Elia Caprile. L’agente del portiere nativo di Verona, che si trasferirà a sua volta in prestito all’Empoli per la prossima stagione, ha parlato in merito all’affare che ha portato l’estremo difensore alla corte azzurra.

Battistini su Caprile: “ADL gli ha proposto il progetto giusto”

A parlarne, come detto, è il procuratore di Elia Caprile, Giovanni Battistini, raggiungo dai microfoni di Radio Punto Nuovo Show, svelando i motivi che hanno spinto ad accettare il passaggio del suo cartellino al Napoli.

“Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è presentato con un progetto credibile, stimolante e se ti arriva l’offerta del club campione d’Italia non puoi dire di no”, ha ammesso il procuratore nel corso del suo intervento. Tra le parti, però, non si è parlato di un approdo diretto nella squadra azzurra, in quanto quest’ultima ha riconfermato Pierluigi Gollini nel ruolo di secondo alle spalle del titolare Alex Meret.

“Per un ragazzo giovane come Elia la continuità diventa determinante”, ha spiegato invece Battistini a proposito della scelta di andare a giocare in una realtà come quella dell’Empoli. Poi, ha aggiunto: “L’opportunità di provare a dimostrare di essere all’altezza della serie A è molto stimolante ed è la cosa più bella che potesse capitargli oggi”. Parole che, ovviamente, scaldano già i tifosi, che avranno modo di vedere il proprio gioiellino all’opera per la prima volta