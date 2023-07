Ferlaino ricoverato al Policlinico dopo una caduta: la notizia preoccupa i tifosi

Ricoverato l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino dopo una brutta caduta. A riportarlo è l’edizione napoletana de La Repubblica.

Corrado Ferlaino, 92 anni ed ex presidente del Napoli, è stato ricoverato al Policlinico di Napoli dopo una brutta caduta dalle scale. Condizioni stabili e buone, ma Ferlaino si è procurato una frattura del setto nasale e un leggero trauma cranico. A prendersi cura dell’ex patron partenopeo è il dottor Luigi Califano, professore ordinario di chirurgia maxillo facciale del dipartimento di Scienze Neurologiche, Riproduttive e Odontostomatologiche dell’Università Federico II.

Un augurio di guarigione è arrivato anche dal Napoli che, attraverso un comunicato, ha espresso vicinanza e rapido recupero al suo ex presidente.

Il presidente sta bene

Nonostante il grande spavento e la disavventura per Corrado Ferlaino, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Resta ricoverato all’ospedale solo per accertamenti. L’ex presidente del Napoli negli scorsi mesi è stato ricordato per un bel gesto che ha fatto tanto piacere ai tifosi del Napoli.

Ferlaino infatti era volato in Argentina per omaggiare Diego Armando Maradona. Fu proprio sotto la sua presidenza che il Napoli riuscì ad assicurarsi le prestazioni di quello che oggi è ricordato come il calciatore più forte di tutti i tempi. A Ferlaino sono infatti legati i maggiori successi del Pibe de oro tra cui i due campionati e la Coppa Uefa vinti insieme.