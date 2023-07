Erede Kim, il Napoli valuta un nuovo nome: costa 30 milioni

Il Napoli torna alla carica per regalare a Garcia un difensore centrale. Spunta un nuovo giocatore dal taccuino di ADL

Da tanti giorni ormai a Napoli e dintorni è un lotto al “totodifensore”, ossia immaginare quanti più possibili e disparati nomi per quello che sarà il nuovo centrale degli azzurri. La cessione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco ha lasciato un vuoto nel cuore della squadra e dei tifosi. Il fatto che la dirigenza non sia riuscita ancora a chiudere in quel reparto, preoccupa i sostenitori. Prima del ritiro di Dimaro, il neo tecnico francese Rudi Garcia era stato chiaro: acquistare quanto prima un difensore centrale in modo che faccia tutta la preparazione con la squadra.

Quel profilo non è ancora arrivato, la sensazione è che il Napoli voglia andare in maniera oculata sul mercato senza accelerare per commettere poi errori clamorosi. Il profilo che cerca Garcia è quello di un giocatore che sappia impostare e sia capace di avanzare senza avere paura di lasciare metri di campo dietro.

La dirigenza è pronta a chiudere

Negli ultimi giorni, dal taccuino di De Laurentiis e Meluso, è spuntato il nome di Goncalo Inacio, portoghese classe 2001, dello Sporting Lisbona. A dare la notizia è stata l’edizione odierna di la Repubblica.

Secondo il quotidiano, gli azzurri potrebbero presto accelerare per il giovane talento portoghese che con la prima squadra ha già collezionato 125 presenze e messo a segno 11 reti ed 8 assist. Un giovane già pronto, per modo di dire. L’obiettivo della dirigenza è proprio quello di chiudere presto in modo da evitare ulteriore concorrenza. La valutazione fatta dallo Sporting per ADL è un pò alta. I portoghesi chiedono circa 30 milioni per il difensore che però potrebbe essere acquistato con una contropartita. Ai lusitani infatti interessa un profilo come quello di Alessandro Zanoli che, venduto allo Sporting, farebbe il percorso inverso di Goncalo Inacio.