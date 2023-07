Colpo last minute dal Chelsea: De Laurentiis ci pensa

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per regalare nuovi innesti a mister Rudi Garcia: De Laurentiis pensa al colpo dal Chelsea.

Terminato il ritiro di Dimaro-Folgarida, il Napoli ha svolto la prima parte della preparazione estiva in vista del prossimo campionato. La Serie A della squadra campione d’Italia inizierà il prossimo 19 agosto, quando gli azzurri sfideranno il Frosinone neopromosso allo stadio Benito Stirpe.

Dopo il ritorno dalla Val di Sole, i calciatori stanno godendo di un paio di giorni di vacanza prima di partire per il secondo ritiro estivo: il Napoli partirà per Castel di Sangro questo venerdì 28 luglio. La squadra di Rudi Garcia resterà in Abruzzo fino al 12 agosto, a una settimana dalla prima giornata di Serie A, e svolgerà quattro amichevoli internazionali contro Hatayspor (sabato 29 luglio ore 18:30), Girona (mercoledì 2 agosto ore 18:30), Augsburg (domenica 6 agosto ore 18:30) e Apollon Limassol (venerdì 11 agosto ore 18:30).

Nel corso del ritiro di Castel di Sangro, però, i tifosi sperano di vedere qualche nuovo acquisto calcare il campo dello stadio Teofilo Patini. Il primo obiettivo del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso è quello di trovare un difensore centrale capace di sostituire Kim Min-jae e sono tanti i nomi sul taccuino del DS ex Spezia.

Dal Chelsea al Napoli, notizia dall’Inghilterra

I difensori accostati al Napoli sono stati davvero tantissimi. I nomi che sembrano essere in pole sono quelli di Max Kilman del Wolverhampton e l’austriaco Kevin Danso del Lens, ma la dirigenza partenopea sta seguendo anche Robin Le Normand della Real Sociedad, Maxence Lacroix del Wolfsburg e il giovane Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Ma dall’Inghilterra fanno un nome nuovo per la difesa azzurra. Infatti, secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo “The Athletic”, c’è anche il Napoli sulle tracce di Trevoh Chalobah, difensore sierraleonese naturalizzato inglese classe ’99.

Il 24enne inglese non ha trovato più spazio nel Chelsea ed è in uscita. Su di lui ci sono diversi club europei, tra cui anche l’Inter, alla ricerca di un braccetto di destra dopo l’addio di Danilo D’Ambrosio. Secondo il quotidiano inglese, Chalobah potrebbe essere un’idea last minute in caso di accorgimenti difensivi per il Napoli.

I tifosi del Napoli, inoltre, ricorderanno un altro Chalobah che ha vestito la maglia azzurra: Nathaniel, fratello maggiore di Trevor, ha giocato nel Napoli nella stagione 2015/2016. Arrivato in prestito propio dal Chelsea, Nathaniel Chalobah trovò pochissimo spazio, collezionando solo 9 presenze e un gol (in Europa League contro il Legia Varsavia) e a fine anno fece ritorno a Londra. Chissà che al fratello Trevor non possa andare meglio in caso di arrivo a Napoli.