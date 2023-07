Cessione in Serie A per il Napoli, destinazione a sorpresa

Il Napoli sta valutando un possibile affare per accontentare uno dei calciatori che sgomita per reclamare più spazio: la destinazione in Serie A sarebbe a sorpresa per l’azzurro

Rudi Garcia continua a mettere mano al nuovo Napoli, chiamato a difendersi dalle avversarie che vorranno sicuramente annullare il clamoroso gap in classifica della scorsa stagione, che ha regalato agli azzurri uno Scudetto dominato e senza alcun tipo di discussione possibile. Dopo aver, in un primo momento, valutato tutti i giovani aggregati al ritiro di Dimaro, adesso è il momento di prendere le misure sui veri e propri protagonisti che, salvo novità di mercato, guideranno la squadra partenopea verso una stagione dalle aspettative altissime.

La dirigenza porta avanti invece quelle che sono le riflessioni di calciomercato: chiusi gli affari Gollini e Caprile (girato poi in prestito all’Empoli, ndr), il Napoli è anzitutto chiamato a scegliere l’erede di Kim Min Jae. Lo stesso Garcia non si è sbilanciato più di tanto, visto che la lista dei candidati stilata dalla squadra mercato partenopea è ben nutrita, considerando inoltre che sono possibili anche colpi inattesi e totalmente a sorpresa.

Poi, dovrà essere chiarita anche la situazione relativa al sostituto di Tanguy Ndombele (che ha fatto ritorno al Tottenham, ndr), anche se la situazione a centrocampo potrebbe riguardare anche altri elementi. Proprio a tal proposito, si fa largo un’ipotesi di mercato che sarebbe sorprendente.

Sorpresa Napoli: possibile affare con un club italiano

Il calciatore in questione è il centrocampista Diego Demme che in caso di offerta ritenuta soddisfacente, secondo i parametri del club partenopei, potrebbe dire addio agli azzurri.

Su di lui, ci sarebbe la Fiorentina di Vincenzo Italiano che, dopo l’acquisto dalla Juventus di Arthur Melo, vuole rinforzare ulteriormente la mediana. A svelarlo è il quotidiano Il Mattino, secondo cui sarebbe in piedi l’eventualità anche di uno scambio, che coinvolgerebbe il cartellino di Gaetano Castrovilli. Stando alle ultime novità, il centrocampista viola non rinnoverà il suo contratto con la società di Rocco Commisso, motivo per cui è finito tra i cedibili almeno fino a quando non ci saranno eventuali spiragli nella trattativa per il prolungamento.

Idea su cui il Napoli ragiona, dopo che per Demme è sfumata l’ipotesi di un possibile ritorno in Bundesliga, visto che è ufficialmente saltato lo scambio con l’Hertha Berlino per Lucas Tousart, ex pupillo di Garcia ai tempi del Lione che però si è accordato con l’Union Berlino proprio in questi giorni.