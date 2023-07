Annuncio ufficiale dalla FIGC: c’entra il mercato del Napoli

Adesso è ufficiale anche in Serie A, le regole di mercato cambiano per il campionato italiano già in questa sessione estiva

Dopo la richiesta inoltrata dalla FIGC qualche giorno fa, in mattinata è arrivata l’ufficialità. Dalla prossima stagione i giocatori del Regno Unito e quelli svizzeri saranno ufficialmente da tesserare come comunitari. Cambiano, di conseguenza anche le logiche del mercato per il campionato.

Per semplificarlo in parole semplici, le squadre con più di due giocatori extracomunitari tesserati a titolo definitivo alla fine dell’ultima stagione, possono tesserarne non più di altri due provenienti dall’estero. Molte squadre del nostro campionato hanno ragionato in questo senso, come il Milan ed il Napoli. Con questa nuova ufficialità della FIGC possono cambiare anche gli obiettivi di mercato della dirigenza partenopea e quindi del Napoli.

Kilman ancora più un obiettivo?

Da tempo Aurelio De Laurentiis sta provando a regalare un nuovo difensore a Rudi Garcia. Tanti i nomi sul taccuino del presidente partenopeo che, con la nuova possibilità di innestare come comunitari i giocatori britannici, potrebbe focalizzarsi su Max Kilman ancora di più.

Il centrale inglese è attualmente in forze al Wolverhampton. Il desiderio della dirigenza partenopea è quello di portarlo a Napoli quanto prima ma, viste le alte richieste dei Wolves, la trattativa è diventata lunghissima. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni per il difensore, il Napoli rimane sui 30. C’è ancora distanza tra domanda e offerta ma chissà che, tesserandolo come comunitario, ADL non si sia ancora più convinto a volerlo portare a Napoli per poi focalizzarsi su altri obiettivi. I prossimi giorni saranno molto indicativi sul caso.