Sembrava fatta, ma il Napoli blocca tutto: non parte più

Il Napoli, alla luce delle difficoltà emerse in queste ore, ha deciso di stoppare una cessione che sembrava imminente

È fermo alla cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco il mercato del Napoli. Il club, sfruttando i 58 milioni ricevuti dai tedeschi, vorrebbe regalare a Rudi Garcia rinforzi adeguati ma sono diverse le problematiche, emerse in queste ore, che stanno complicando i piani del presidente Aurelio De Laurentiis.

La lista della spesa, in primis, prevede l’ingaggio di un centrale difensivo di comprovata qualità in grado di raccogliere il testimone lasciato dall’ex Fenerbahce. L’opzione Max Kilman, a causa delle richieste economiche del Wolverhapton, è decaduta, con i riflettori che sono stati spostati su Kevin Danso del Lens.

I francesi si sono detti disposti a farlo partire, a patto di ricevere almeno 30 milioni. Cifra, questa, ritenuta eccessiva dagli azzurri nel cui mirino ci sono anche Ko Itakura, di proprietà del Borussia Monchengladbach, e Josip Sutalo, in forza alla Dinamo Zagabria. La società, inoltre, ha intenzione di arruolare anche un nuovo terzino destro. Il titolare continuerà ad essere Giovanni Di Lorenzo (fresco di rinnovo), tuttavia le tante partite all’orizzonte rendono quanto mai opportuno avere in rosa un ulteriore cursore affidabile, capace di far rifiatare il capitano quando necessario.

La scelta è ricaduta su Davide Faraoni, ritenuto cedibile dal Verona che lo valuta intorno ai 3 milioni. I contatti sono andati avanti in maniera fruttuosa, consentendo alle parti di trovare l’intesa decisiva. Manca, invece, quella con l’entourage del 31enne autore nella scorsa stagione di 3 gol ed altrettanti assist in 25 apparizioni complessive. Domanda ed offerta, al momento, sono separate da 200 mila euro. A breve andrà in scena un ulteriore meeting, durante il quale si proverà a sciogliere il nodo ingaggio. I Campioni d’Italia, per cautelarsi, hanno intanto stoppato una cessione che appariva imminente.

Napoli, stoppata la cessione di Zanoli

Alessandro Zanoli, in particolare, sembrava essere destinato al Genoa, neo promosso in Serie A, fattosi avanti con l’obiettivo di metterlo a disposizione di Alberto Gilardino il prima possibile. L’operazione in questione, però, è finita su un binario morto in seguito ai ripetuti “no” finora espressi da Faraoni.

L’esterno scaligero piace molto a Garcia e a breve verrà fatto un ultimo tentativo per convincerlo ad accettare il trasferimento e unirsi al gruppo partenopeo. Zanoli, reduce dalla buona esperienza vissuta in prestito alla Sampdoria (22 gare “condite” da 2 gol e 2 passaggi vincenti), dal canto suo spera di rimanere così da avere l’occasione di mettersi in mostra pure con la maglia azzurra. Dipenderà tutto da Faraoni.