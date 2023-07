Occhi in casa Real Madrid, il Napoli punta il super colpo

Il Napoli ha messo gli occhi su un giocatore di proprietà del Real Madrid: la trattativa può accendersi da un momento all’altro

Sfoglia la margherita il Napoli. Il club, ritenendo di avere a disposizione una rosa di prim’ordine difficilmente migliorabile, ha infatti deciso di prendersi tutto il tempo necessario per valutare i possibili rinforzi da regalare a Rudi Garcia. Le priorità, ovvero i rinnovi di big del calibro di Giovanni Di Lorenzo e Piotr Zielinski, sono state risolte con successo. Per il resto, il presidente Aurelio De Laurentiis continuerà a sondare il mercato in attesa di individuare gli innesti davvero capaci di aumentare la qualità complessiva del gruppo azzurro.

L’allenatore, dal canto suo, vorrebbe almeno due nuove pedine. In primis, un centrale difensivo capace di raccogliere al meglio il testimone lasciato da Kim Min-jae (trasferitosi al Bayern Monaco). La scelta, all’inizio, era ricaduta su Max Kilman, di proprietà del Wolverhampton, tuttavia le alte pretese economiche degli inglesi, ovvero 40 milioni, hanno raffreddato la pista e spinto la società a valutare profili alternativi. Nel taccuino del patron adesso è segnato in rosso il nome di Kevin Danso di proprietà del Lens, che lo valuta sui 30 milioni.

Sempre vivo, poi, l’interesse nei confronti di Ko Itakura in forza al Borussia Mönchengladbach e Kostantinos Mavropanos dello Stoccarda. Garcia, al tempo stesso, ha chiesto pure un terzino destro capace di far rifiatare Di Lorenzo quando necessario. Al momento Garcia può contare su Zanoli, ma il classe 2000, reduce dalla positiva esperienza vissuta alla Sampdoria, ripartirà in prestito così da maturare altra preziosa esperienza in Serie A. Nei giorni scorsi il Napoli aveva messo nel mirino Davide Faraoni, trovando l’intesa decisiva con il Verona sulla base di 3 milioni. L’intesa con l’esterno, invece, continua ad essere distante. Ecco perché i Campioni d’Italia hanno iniziato a preparare un piano B.

Napoli, si studia un acquisto dal Real Madrid

Ai partenopei, in particolare, potrebbe interessare Alvaro Odriozola che ha vissuto una stagione da dimenticare al Real Madrid: appena 3 le presenze in Liga per un totale di 36 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco, due in Coppa del Re. Un bottino deludente che, unito alla volontà delle Merengues di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, renderà inevitabile il divorzio tra le parti.

Il Napoli si è iscritto alla corsa, ritenendo interessante il rapporto qualità-prezzo dello spagnolo che in Italia ha già giocato nel 2021-22 con indosso la maglia della Fiorentina. Il classe 1995, in questi giorni, ha dato mandato al proprio agente di trovargli una sistemazione alternativa in cui risorgere. La pista può accendersi da un momento all’altro.