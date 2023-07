Occhi in casa Milan: il Napoli pensa al colpo dalla rivale

Il Napoli, a differenza delle altre big, non ha bisogno di rinforzarsi parecchio. Servono però alcune pedine per completare la rosa, una di queste potrebbe presto arrivare dalla società rossonera

Siamo entrati nel periodo clou del calciomercato, con le varie squadre di Serie A che sono impegnate alla ricerca dei migliori colpi per rinforzarsi. Certo, si tratta di un mercato strano e povero, dove senza alcune cessioni diventa molto complicato arrivare agli obiettivi. In questo caos generale il Napoli, rispetto alle altre big del campionato, può permettersi di compiere un lavoro minore. La rosa che ha dominato lo scorso torneo è rimasta quasi intatta, a parte l’importante partenza di Kim che costringe la società partenopea a dover trovare, il più in fretta possibile, un suo sostituto.

E’ in difesa, quindi, che la società azzurra dovrà fare alcune manovre in entrata, sia per sostituire il difensore coreano, passato al Bayern Monaco, sia per trovare valide alternative ai titolarissimi, tra cui Giovanni Di Lorenzo, con il capitano che ha appena rinnovato il suo contratto.

Nelle ultime settimane, il Napoli aveva sondato il terreno per Davide Faraoni: l’obiettivo però è sfumato nelle ultime ore quando il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha confermato che il calciatore rimarrà a Verona. L’alternativa all’esterno classe 1991 gioca nel Milan: si tratta di Alessandro Florenzi.

Perché Florenzi potrebbe essere la pedina giusta

Anche lui classe 1991, Alessandro Florenzi ha vissuto diverse vite. La prima, quella più importante, alla Roma, dove in otto anni ha collezionato 225 presenze e 25 reti. Nel 2020 la sua cessione non è stata digerita dai tifosi romanisti, il calciatore scelse di trasferirsi in Spagna, al Valencia. Solo 12 presenze per lui con la maglia del club spagnolo, prima di provare il grande salto al PSG.

In terra francese, il calciatore ha collezionato 21 presenze siglando anche 2 reti. Nel 2021, quindi, l’arrivo al Milan, condizionato da un pesante infortunio che lo ha tenuto per diverso tempo lontano dai campi di gioco. Il ritorno in campo è stato importante, sia per Stefano Pioli che poteva contare su una valida alternativa, sia per tutto lo spogliatoio.

Florenzi, infatti, nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere un vero e proprio leader. Poco vistoso, un leader silenzioso capace di imporsi in ogni tipo di spogliatoio, da quello infuocato della Roma fino a quello del Milan, e negli ultimi mesi prima della vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri è stato fondamentale per tenere tutti sulla stessa linea d’onda.

Ecco perché Florenzi potrebbe essere l’uomo giusto per Rudi Garcia: il tecnico francese potrebbe usarlo sia in difesa sia a centrocampo grazie alla sua duttilità, senza quindi dimenticare l’importante apporto caratteriale che il calciatore potrebbe portare nello spogliatoio partenopeo.