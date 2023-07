“Non si può dire di no al Napoli”: l’agente fa scatenare i tifosi in diretta!

Il Napoli in questi giorni ha chiuso un importante colpo in prospettiva, ricoprendo il ruolo del portiere forse per i prossimi 10 anni.

Elia Caprile, reduce da un’annata giocata ad alti livelli con il Bari e interrottasi solamente alla finale play off persa contro il Cagliari, è stato acquistato dal Napoli e poi girato in prestito all’Empoli.

Un progetto importante

Sulle frequenze di Radio Crc, Graziano Battistini, agente del giocatore, ha rilasciato dichiarazioni importanti in merito alla trattativa tra il suo assistito ed i campioni d’Italia in carica.

Riportiamo qui uno stralcio di quest’ultime:

“Caprile? De Laurentiis è stato molto chiaro spiegando nei dettagli il progetto che aveva per lui, un percorso importante e stimolante”, in merito alle voci che avevano designato Caprile come possibile terzo del Napoli il procuratore si è così espresso: “Terzo? Non c’è mai stata questa opzione, il Napoli ha già delineato le proprie gerarchie riaccogliendo un portiere come Gollini. Elia ha bisogno di continuità e della possibilità di dimostrare di poterci stare in Serie A, mettendosi in gioco in una piazza importante come Empoli”.

Infine sull’interpretazione del ruolo da parte del classe 2001 ha chiosato così: “Interpreta il ruolo in maniera moderna, essendo padrone dell’area di rigore. Piede? Un destro, ha un’ottima visione di gioco, ma può ancora migliorare”.