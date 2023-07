“Nessuna trattativa con il Napoli”: il dirigente gela il Napoli, via libera alla Juve!

“Non ne stiamo parlando con il Napoli”: l’annuncio del direttore sportivo è una doccia gelata per i tifosi azzurri, che ora possono vedersi sfilare l’obiettivo di mercato dall’ex ds, ora alla Juve, Cristiano Giuntoli.

Chiusa la prima parte della fase di pre-season per il Napoli di Rudi Garcia, con la formazione partenopea che ha fatto ritorno in città dopo il ritiro in Val di Sole, per la squadra azzurro il calciomercato può entrare nel vivo, D’altronde, lo ha annunciato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, presenza costante del ritiro in Trentino e che ha annunciato un secondo ritiro di Castel Di Sangro ricco di colpi di mercato. I tifosi, a questo punto, si aspettano novità importanti sul fronte acquisti, con la dirigenza partenopea che è alla ricerca quantomeno di un colpo in difesa al posto di Kim Min Jae e di un sostituto di Tanguy Ndomebele.

In questi anni, però, il Napoli ha sempre dimostrato grande attenzione per i giovani talenti, magari da far crescere e aiutare loro nell’esplosione. Manovra che il club azzurro ha dimostrato di saper usare con saggezza e i dati di queste ultime stagione sembra dare ragione alla dirigenza. Strategia che rischia di non essere applicata per uno degli obiettivi del club partenopeo di questa sessione estiva di mercato.

Arriva l’annuncio del direttore sportivo: cattive notizie per il Napoli

A rompere il silenzio in queste ore è stato il direttore sportivo della SPAL, Filippo Fusco, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo Show in merito al futuro di Matteo Prati.

Oltre che a parlare dell’amichevole di ieri, il dirigente del club ferrarese ha frenato su un possibile affare con il club partenopeo per il giovane promettente centrocampista, su cui è forte l’attenzione anche della Juventus. “Non c’è stata alcuna trattativa, ma è normale che il Napoli ed altri top club lo stiano seguendo”, ha chiarito l’uomo mercato della SPAL, che ha precisato che non c’è nulla di avanzato tra le parti per un possibile trasferimento di Prati in maglia azzurra.

Lo stesso Fusco, inoltre, ha parlato anche sull’ipotesi (che si sta paventando in questi giorni) di un possibile prestito al Bari in Serie B. “Ripeto, al momento non ci sono stati passi ufficiali con il Napoli o con altri club, pertanto sono solo voci”, ha svelato il dirigente nel corso del suo intervento. Già nei giorni scorsi, si è parlato di una Juventus in vantaggio rispetto alla concorrenza, e il fatto che il ds della SPAL confermi l’inesistenza di contatti ufficiali per Prati mette in allarme i tifosi, che possono vedersi beffare proprio dal loro ex uomo mercato Cristiano Giuntoli.