Infortunio Lobotka, ci sono delle novità: il comunicato

Oggi è stato l’ultimo giorno di allenamento per gli azzurri a Dimaro che da domani si sposteranno a Castel di Sangro

Il test con la Spal di ieri è stata l’ultima sgambata dei partenopei in Trentino che oggi hanno effettuato l’ultima seduta a Dimaro. Presto gli uomini di Rudi Garcia lasceranno il ritiro di Dimaro-Folgarida e si insidieranno a Castel Di Sangro dove rimarranno per altre due settimane sino al 12 di agosto.

Il test con gli emiliani però, oltre al risultato, ha portato una nota anche più negativa: l’infortunio di Stanislav Lobotka. Lo slovacco è stato sostituito all’89’ del match amichevole contro la Spal tendenzialmente a livello precauzionale.

Le condizioni di Lobotka e Mario Rui

Secondo il comunicato del Napoli però quest’oggi, durante l’ultima rifinitura a Dimaro, Lobotka ha effettuato solo terapie. Non è chiara ancora l’entità del problema del playmaker azzurro che dovrebbe essere tenuto sotto osservazione soltanto a scopo precauzionale. I tifosi sono ovviamente in ansia per le condizioni del loro miglior centrocampista della passata stagione. Dalle prestazioni di Lobotka è passata una buona percentuale dello scudetto conquistato e riportato a Napoli dopo 33 anni.

Così come Lobotka, stando a quanto si evince dal comunicato del Napoli, anche per Mario Rui soltanto terapie nell’ultimo giorno a Dimaro. Per il terzino portoghese, oltre la rogna del problema muscolare, si aggiunge anche l’enigma sul suo futuro.

Il calciatore vorrebbe rinnovare con il Napoli, ma Lotito e Sarri. dopo il no ricevuto per Zielinski, adesso provano a convincere l’amico ADL a lasciar partire Mario Rui. Sostituito come Lobotka, Per Mario Rui si tratta di un infortunio all’adduttore che già da qualche minuto si toccava a ripetizione. La speranza è che lo stop sia breve e che non incida sulla preparazione estiva che gli azzurri adesso avranno a Castel di Sangro.