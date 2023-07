Garcia blocca la cessione di un azzurro: può restare a Napoli!

La sua cessione era praticamente ai dettagli ma le ottime prestazioni in amichevole hanno fatto tornare Garcia sui suoi passi

Le prime due amichevoli del Napoli, seppur si tratta di calcio d’estate, hanno dato a Garcia e alla dirigenza ottime indicazioni sopratutto riguardo Zanoli. Il terzino è stato tra i migliori in entrambe le uscite e la sensazione è davvero quella che possa rimanere a Castel Volturno senza passare da Genova.

Il difensore era ad un passo dal lasciare il Napoli in prestito per accasarsi al Genoa di Alberto Gilardino, invece, Alessandro Zanoli potrebbe rimanere. Napoli e Genoa avevano un accordo di massima per il prestito stagionale di Zanoli ma, secondo Tutto Mecato Web, Rudi Garcia ha deciso di bloccare il suo trasferimento.

Garcia sorpreso da Zanoli: cambia tutto sul futuro?

Il neo tecnico francese degli azzurri vorrebbe testarlo fino alla fine del ritiro e capire se il calciatore è già pronto per restare in top club come il Napoli o ha ancora bisogno di esperienze. Zanoli era stato uno dei migliori alla Sampdoria durante la passata stagione. La dirigenza partenopea, visto l’ottimo risultato ottenuto, voleva rifarlo per far maturare ancora di più il difensore.

Oggi è terminata la prima parte della preparazione estiva del Napoli. I partenopei lasceranno Dimaro alla volta di Castel Di Sangro. Fino al 12 agosto, data di fine ritiro, Garcia continuerà a testare Zanoli e capire se può già essere il vice del capitano della squadra. In caso contrario, gli azzurri hanno già un accordo di massima con Davide Faraoni del Verona, con Zanoli che si trasferirebbe al Genoa per una stagione.

Sempre secondo quanto riportato da Tutto Mercato Web, a Castel Di Sangro sarà anche la volta del rinnovo di Mario Rui che continuerà la sua avventura in azzurro fino al 2026. Dopo Di Lorenzo quindi, potrebbe toccare anche al portoghese.