Gaetano può salutare: la destinazione lascia a bocca aperta

Il Napoli attende ancora il primo colpo in entrata e intanto lavora alle uscite: per Gianluca Gaetano possibile destinazione a sorpresa

In casa Napoli l’obiettivo stagionale è chiaro. Nonostante Aurelio De Laurentiis, giustamente, durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie abbia provato a dribblare l’argomento, il club partenopeo ha il compito di provare a difendere il tricolore conquistato meritatamente a maggio e, magari, migliorarsi in Europa dopo l’ultimo, meraviglioso, cammino in Champions League.

L’ossatura della squadra che ha meravigliato in Italia è rimasta intatta, tranne l’importante partenza di Kim – destinazione Bayern Monaco – che obbliga la dirigenza azzurra a dover tornare sul mercato per far sì che Rudi Garcia non abbia un buco in una delle posizioni nevralgiche del campo. Oltre al sostituto del coreano, il Napoli sta lavorando per altre operazioni in uscita, e una di queste potrebbe riguardare Gianluca Gaetano.

Gaetano via dal Napoli: scelta la prossima destinazione

Dopo le due alternate esperienze alla Cremonese, Gaetano lo scorso anno è tornato stabilmente alle pendici del Vesuvio, anche se il suo apporto alla squadra, per varie ragioni, non è stato significativo. Alcuni problemi fisici e una concorrenza spietata hanno relegato il centrocampista dietro nelle gerarchie di Luciano Spalletti.

Questo non significa che il calciatore non abbia qualità, anzi. Nelle poche uscite, Gaetano ha dimostrato di avere carattere, personalità e coraggio. Non ha paura di andarsi a prendere la palla e spesso ha dimostrato di avere anche un buon piede, andando al tiro diverse volte. Se ne è resa conto anche l’Inter, squadra alla quale il 23enne di Cimitile ha segnato il suo primo gol in Serie A, allo stadio Maradona, davanti ai propri tifosi.

Una gioia difficile da dimenticare e che rimarrà per sempre nei ricordi più belli di Gaetano, ovviamente insieme alla conquista dello scudetto con il suo Napoli. La sua avventura in azzurro però potrebbe interrompersi quest’estate, almeno momentaneamente: per il centrocampista, infatti, c’è la concreta possibilità di lasciare la squadra e andare a giocare nuovamente in prestito.

Su di lui c’è il Bari, della proprietà della famiglia De Laurentiis, che potrebbe prenderlo in prestito per farlo ulteriormente maturare. La società pugliese vuole rifarsi dopo la promozione sfumata in extremis contro il Cagliari, e un Gaetano in più a centrocampo potrebbe essere fondamentale per la squadra di Mignani. Per crescere, insieme, e per poi tornare a Napoli. A casa.