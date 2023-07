Spunta una nuova pretendente per un centrocampista azzurro: cessione in vista?

I dirigenti del Napoli stanno valutando diverse soluzioni per il futuro di alcuni giovani. Intanto spunta una nuova pretendente per uno di loro.

Nel corso del ritiro di Dimaro-Folgarida, Rudi Garcia ha convocato diversi giovani per valutarli e discutere della società del loro futuro. Per alcuni di loro sono state trovate già delle soluzioni in vista della nuova stagione, mentre per altri si sta ancora lavorando.

Particolarmente su un centrocampista c’è molto interesse, specialmente in Serie B, dove si è iscritta una nuova pretendente per acquisirlo per questa stagione.

Gaetano piace molto in Serie B: oltre al Bari c’è anche il Parma

La dirigenza del Napoli chiuderà nelle prossime ore l’affare con il Bari per il passaggio in azzurro di Elia Caprile, ma sul banco delle trattative ci sono anche altri nomi. Difatti i pugliesi sono interessati molto a Gianluca Gaetano, centrocampista dei partenopei che l’anno scorso ha fatto parte della prima squadra. Ma questa stagione l’italiano probabilmente sarà mandato in prestito.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre al forte interesse del Bari, nelle ultime ore si registra l’inserimento deciso del Parma, che vorrebbe prelevare in prestito Gaetano. Dunque aumentano le pretendenti per il centrocampista del Napoli, che ha mostrato in varie occasioni di avere delle ottime qualità tecniche. Per un club di Serie B Gaetano potrebbe essere uno dei leader tecnici della squadra, e che magari potrebbe portare la squadra alla promozione in Serie A.

Nelle prossime settimane dovrebbero esserci degli sviluppi su questo fronte, con il centrocampista che con molta probabilità lascerà Napoli per fare un’esperienza in prestito almeno per questa stagione.