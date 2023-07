Simeone sblocca la Roma: intreccio pazzesco

Cholito potrebbe dare il via all’operazione della Roma, occhio ai movimenti e al ruolo di Simeone

Il mercato del Napoli non si ferma. Dopo l’addio di Cristiano Giuntoli e di Kim, la dirigenza azzurra è concentrata sugli eventuali rinforzi ma, soprattutto, sulla volontà di non perdere altri giocatori cercando di mantenere la rosa invariata. È questo il lavoro che De Laurentiis sta facendo nel corso del ritiro a Dimaro. Chiacchierate con i giocatori e rinnovi, come quello di Di Lorenzo che ha firmato fino al 2029, di fatto promettendo di concludere la carriera a Napoli.

Il primo obiettivo sulla lista è, chiaramente, un difensore centrale che possa sostituire Kim, trasferitosi al Bayern Monaco. Ci sono poi diverse situazioni scomode, come quelle legate ai rinnovi, per le quali Aurelio De Laurentiis ha messo un ultimatum. Osimhen, Zielinski e Lozano, infatti, dovranno dare una risposta alla dirigenza azzurra entro il 31 luglio, oltre il quale la proposta di rinnovo fatta dal Napoli scadrà e i giocatori non saranno considerati in rosa.

Ma non finisce qui, perché De Laurentiis potrebbe ricevere un’altra proposta interessante in merito ad un giocatore considerato, finora, inamovibile. Si tratta di Giovanni Simeone, il Cholito, che potrebbe rientrare in un’operazione con altre due squadre.

Napoli, Simeone come sostituto di Scamacca: il West Ham ci pensa

Giovanni Simeone è stato uno degli uomini dello scudetto azzurro. Nonostante il posto come sostituto di Osimhen, il su contributo è stato fondamentale sia da un punto di vista numerico che simbolico.

I 9 gol messi a segno, tra cui quello contro il Milan e quello all’esordio in Champions League, sono la ciliegina sulla torta del rapporto profondo che l’argentino è riuscito a creare con la città di Napoli, con cui condivide la passione per il calcio e per Maradona. Nonostante ciò, però, un’offerta irrinunciabile potrebbe convincere De Laurentiis a lasciarlo partire, facendo un favore alla Roma.

Il West Ham è alla ricerca di un eventuale sostituto di Gianluca Scamacca, molto vicino ai giallorossi. Nel mirino ci sarebbe l’attaccante argentino del Napoli, ma De Laurentiis vorrebbe ricevere un’offerta degna di nota. In quel caso Simeone potrebbe partire, sbloccando così la trattativa tra Scamacca e la Roma.

I prossimi giorni saranno decisivi a riguardo, perché la Roma ha fretta di chiudere un attaccante nuovo e questo potrebbe portare il club inglese ad affondare il colpo su Simeone.