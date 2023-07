Murales da pelle d’oca dedicato a Maradona nel Regno Unito: immagini bellissime – VIDEO

Il primo murales di Diego Armando Maradona sbarca nel Regno Unito, grande l’emozione dei tifosi del Napoli presenti all’inaugurazione.

Maradona ha conquistato anche l’Oltremanica. Da poche ora è stato ufficialmente svelato il primo murales del Pibe de Oro in Inghilterra. A volerlo fortemente sono stati i ragazzi del Napoli Fan Club UK. Grande emozione nel momento in cui è stato tolto il telone che poi ha mostrato un ritratto della leggenda argentina con indosso la maglietta del Napoli accompagnata dal tricolore dello scudetto. Alla sinistra dell’opera lo stemma dei campioni d’Italia e sulla destra la grande scritta Napoli Fan Club UK”

Le immagini emozionanti del murales di Diego

Bellissimo l’omaggio dei tifosi del Napoli, residenti evidentemente in terra inglese, nei confronti del mai dimenticato Diego Armando Maradona.

Sembra strano che sia soltanto il primo in Inghilterra vista la tanta affluenza di cittadini napoletani, eppure quello inaugurato ieri è in tutto e per tutto la prima raffigurazione del volto di Maradona su un fan club partenopeo nel Regno Unito. È possibile trovarlo sulla 124esima Brick Lane della capitale inglese proprio presso il fan club dei tifosi azzurri.

Di seguito, ecco il video al momento dello “svelamento”del murales: