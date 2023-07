Mercato Napoli, Danso e Kilman si complicano: nome nuovo dalla Premier

Da settimane il Napoli sta cercando di chiudere in fretta per un difensore centrale. La nuova suggestione arriva dall’Inghilterra

La cessione del coreano Kim Min-Jae al Bayern Monaco è stata il fulmine a ciel sereno per i tifosi partenopei. Mvp difensivo della passata stagione in Serie A, dalle prestazioni di Kim è passata una gran parte dello scudetto azzurro. In città era stato adottato come nuovo idolo ma, si sa, le regole di mercato sono spietate e i bavaresi hanno approfittato della clausola “low cost” per strappare il difensore agli azzurri. La dirigenza cerca con grande interesse di poter regalare un suo sostituto a Rudi Garcia. I nomi fatti durante queste settimane sono molteplici e, non essendoci ancora nessuna trattativa ben avviata, i tifosi temono per le sorti della squadra campione.

Danso, Kilman, Le Normand, Itakura, tutti prospetti molto interessanti che hanno concluso una stagione positiva nei loro rispettivi campionati. Portare a Napoli uno di questi giocatori però per De Laurentiis e Meluso sta diventando più complesso di quello che si pensasse. L’edizione odierna del Corriere dello Sport allora ha lanciato un altro nome che il Napoli sta valutando. Si tratta di Tosin Adarabioyo, 25 anni, difensore inglese con origini nigeriane, attualmente in forze al Fulham.

La necessità di chiudere al più presto

Rudi Garcia è stato chiaro, bisogna comprare il prima possibile un difensore centrale. Complice anche l’infortunio in allenamento a Dimaro di Juan Jesus, il reparto arretrato degli azzurri è in forte emergenza. Dato il complicarsi delle trattative per gli altri giocatori, Adarabioyo sembra essere un profilo giusto per il Napoli. Difensore di piede destro, fa del fisico e del gioco aereo le sue armi principali. Alto 196 centimetri, ai campani interessa un giocatore dalle sue doti atletiche e tecniche.

Secondo Transfermarket, il valore del giocatore si aggira intorno ai 18-20 milioni di euro. Il neo allenatore francese per caratteristiche vuole un difensore che sappia avanzare senza paura di lasciarsi campo alle spalle. Per la dirigenza partenopea Toisin Adarabioyo rappresenterebbe un’ottima alternativa a Kim. Il tempo stringe ed il Napoli deve assolutamente comprare un centrale per l’inizio della nuova stagione.