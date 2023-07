Lotito anticipa il futuro di Zielinski: l’annuncio non lascia più dubbi

Lo ha annunciato pubblicamente Claudio Lotito, che era in trattativa con ADL per portare Zielinski alla Lazio

Piotr Zielinski era uno dei nomi più in vista per quanto riguarda il mercato in uscita del Napoli. Una sua cessione avrebbe portato nelle casse un tesoretto di 30 milioni da reinvestire su quella zona di campo. Il polacco, in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri, era stato trattato dalla Lazio negli ultimi giorni. Con una prima offerta ufficiale di Lotito da 20 milioni, i biancocelesti erano molto fiduciosi per quanto riguarda la fattibilità della trattativa.

Sarri lo aveva esplicitamente richiesto dopo averlo allenato prima all’Empoli e poi al Napoli e sarebbe stato un profilo ricercatissimo per la sua Lazio. Lo stesso trequartista azzurro sembrava convinto della Capitale come destinazione, tanto che pare abbia rifiutato ingaggi faraonici in Arabia Saudita. L’annuncio fatto dal presidente della Lazio, in ritiro ad Auronzo di Cadore, però ha gelato tutti i tifosi.

Trattativa chiusa secondo il presidente

A riportare le parole di Lotito è stato il Messaggero. Il presidente della Lazio avrebbe confermato che il polacco ha scelto di rimanere a Napoli e di rinnovare con gli azzurri per una cifra ben più inferiore proposta dai biancocelesti. Zielinski avrebbe così respinto le attenzioni di Sarri che già pregustava un suo arrivo a Roma.

Il rinnovo con i partenopei quindi, secondo Lotito, sarebbe ormai soltanto una questione formale, ma con grande probabilità il centrocampista non si muoverà da Napoli almeno fino alla prossima stagione.