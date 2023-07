Colpo di scena Osimhen sul rinnovo: cambia tutto all’improvviso

Con lo scossone settimanale dovuto all’esclusione di Mbappè dal PSG, è cambiata anche la dinamica per quanto riguarda Victor Osimhen ed il rinnovo del suo contratto con il Napoli

Avvistato a Dimaro durante la scorsa settimana, Roberto Calenda, agente di Osimhen era arrivato in Trentino per discutere con la dirigenza il rinnovo di contratto del suo assistito. Trattativa che inizialmente sembrava ben indirizzata con il nigeriano che avrebbe dovuto prolungare fino al 2026. Il nodo era principalmente rappresentato dalla clausola richiesta dagli agenti che si aggira sui 120-140 milioni. Troppo poco rispetto al valore di mercato che Aurelio De Laurentiis ritiene giusto per il suo centravanti.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, cinque giorni di trattative tra Calenda e la dirigenza azzurra non sono bastati a trovare un accordo definitivo. La situazione resta delicata, il contratto di Osimhen scade nel 2025 e la volontà del giocatore è quella di restare a Napoli almeno per un’altra stagione.

Trattativa complicata in vista dell’asse con Parigi

Che un profilo come quello di Victor Osimhen potesse interessare al PSG per il dopo Mbappè, non è mai stato un segreto. Il calciatore del Napoli presenta tutte le caratteristiche necessarie alla sostituzione del fenomeno francese. Esplosività, agilità, ottimo senso del gol e un margine di miglioramento ancora in crescita. La sua stagione al Napoli è stata pressoché quella di uno degli attaccanti più forti dell’intero panorama europeo e le big del Vecchio Continente se ne sono accorte. Le richieste del presidente partenopeo però. secondo i parigini, sono fuori da ogni logica di mercato. De Laurentiis ha sempre detto non voler cedere il giocatore per una cifra al di sotto dei 200 milioni di euro.

Con Mbappè escluso dalla tournèe estiva dei campioni di Francia in Giappone, il messaggio dei parigini è stato chiaro: è ufficialmente sul mercato. Mai nascosto l’interesse del Real Madrid che potrebbe avere la disponibilità economica per tentare l’affare dell’estate. Il prezzo del francese si aggira tra i 150-180 milioni di euro con solo un anno di contratto. Ricevesse quella somma dagli spagnoli, il PSG avrebbe la forza per bussare alla porta di ADL e chiudere per Osimhen. Il rinnovo del nigeriano è complesso, ma le parti sono a lavoro per trovare una quadra soddisfacente per tutti.