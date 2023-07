Caprile in dirittura d’arrivo: novità sulla formula del prestito all’Empoli

Il Napoli è vicino a chiudere per l’arrivo di Elia Caprile. Il giocatore però resterà a breve, siccome sarà mandato in prestito all’Empoli. Ci sono novità sulla formula del prestito.

Nella giornata in cui il Napoli disputerà la seconda amichevole stagionale contro la SPAL, potrebbe essere definito un nuovo acquisto. La dirigenza è al lavoro in queste ore per chiudere la trattativa con il Bari per Caprile, e dunque assicurarsi le sue prestazioni.

Una volta definito il trasferimento al Napoli, il portiere sarà immediatamente girato in prestito per accumulare ulteriore esperienza.

Napoli: in dirittura d’arrivo il colpo Caprile, poi il prestito all’Empoli

Dopo alcune settimane di trattative il Napoli è vicino a chiudere il secondo colpo di mercato, e sarà ancora una volta un portiere. Difatti dopo aver ripreso Gollini, i partenopei sono vicini a chiudere l’affare con il Bari per il trasferimento in azzurro di Elia Caprile.

La trattativa che porterà il portiere italiano dalle belle speranze a diventare un giocatore del Napoli dovrebbe definirsi tra oggi e domani. Caprile però non farà parte della rosa di Rudi Garcia, poiché sarà girato in prestito all’Empoli, sostituendo l’ormai ceduto Vicario. Come riporta TuttoMercatoWeb, Caprile si trasferirà all’Empoli con la formula del prestito secco, e dunque senza alcun diritto di riscatto in favore dei toscani.

Ciò fa capire quanto il Napoli punti fortemente sul portiere, e come sia pronto ad affidargli le chiavi della porta azzurra magari già a partire dalla stagione 2024/2025. Dunque ormai l’affare è in dirittura d’arrivo, con Caprile che presto diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli.