Caccia al post Kim: su un obiettivo c’è l’interesse di un club di Serie A

Dopo la cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco, il Napoli dovrà provvedere a trovare un sostituto del difensore coreano. Su un obiettivo degli azzurri c’è la concorrenza di diversi club.

Dopo una sola stagione disputata all’ombra del Vesuvio, Kim Min-jae ha salutato il Napoli per trasferirsi al Bayern Monaco. Il difensore coreano è stato eletto miglior difensore nell’ultima stagione di Serie A, e ciò dimostra la perdita importante che ha subito il Napoli.

Adesso però la dirigenza dovrà trovare un sostituto ideale per non far rimpiangere il difensore coreano. Sono diversi i profili valutati dal Napoli, ma su uno di questi la concorrenza è agguerrita.

Sutalo si complica: c’è l’interesse di Fiorentina e Lipsia

Sulla lista dei dirigenti del Napoli ci sono diversi nomi per il dopo Kim, tra cui i vari Kilman, Danso, Le Normand e Josip Sutalo. Negli ultimi giorni proprio il difensore croato sembra quello più accostato agli azzurri, che stanno valutando come muoversi per acquistarlo. Purtroppo però la concorrenza non è poca su Sutalo, tra cui anche quella di un club di Serie A.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Josip Sutalo, difensore classe 2000 in forza alla Dinamo Zagabria sembrerebbe il profilo ideale per sostituire Kim, ma su di lui ci sono anche Fiorentina e Lipsia. Il Napoli da alcuni giorni sta valutando se affondare il colpo o meno per il difensore croato, ma intanto il tempo scorre e il difensore si allontana sempre più. Difatti al momento il club più vicino a Sutalo sembrerebbe essere il Lipsia, che presto dovrà sostituire Gvardiol che si trasferirà al Manchester City.

La dirigenza del Napoli dunque dovrà accelerare i tempi se vorrà evitare di veder sfuggire un obiettivo concreto per la difesa.