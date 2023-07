Arriva Cavani, è lui il rinforzo in attacco

Sempre più vicino al trasferimento, il Matador è pronto ad una nuova e suggestiva avventura

Edinson Cavani ed il calcio europeo sono sempre più distanti. A confermarlo è il portale argentino Olè che scrive di un possibile accordo tra il bomber uruguaiano ed il Boca Juniors. Arrivato a 36 anni, il matador ha deciso di tornare in Sud America per concludere la carriera. La sfida di unirsi al Boca, per provare sulla sua stessa pelle il calore del tifo della Bombonera, è una scelta suggestiva. L’ex attaccante del Napoli sarebbe quindi pronto a cambiare maglia già a partire da questa sessione di calciomercato.

Una sola stagione per lui in Spagna, al Valencia dove, complice una stagione piena di infortuni e acciacchi, non è riuscito a rendere come avrebbe sperato. Molto negativa la stagione della sua squadra in Liga che, arrivata al sedicesimo posto, è stata ad un passo da un’incredibile retrocessione nel campionato cadetto. Retrocessione che avrebbe avuto del clamoroso per una squadra come il Valencia, vista la sua storia nel massimo campionato spagnolo. Cavani, d’altro canto, in Liga è riuscito a segnare soltanto 5 gol e a fornire 2 assist in poco più di 24 presenze, troppo poco per un calciatore dalle sue qualità e con oltre 450 gol nella sua carriera da professionista.

Cavani al Boca Juniors: affare vicino

Cavani ha un altro anno di contratto con gli Spagnoli ma spinge nettamente per la cessione. Stando a quanto riportato da Olè, in Argentina lo aspettano da mesi e il suo contratto sarebbe pronto. Nel frattempo l’uruguaiano non si è allenato per tutto il fine settimana per un attacco di gastroenterite. Il Valencia avrebbe rifiutato la prima proposta degli Xenezeis. Il bomber è stato escluso anche dalle prima amichevole stagionale che gli spagnoli giocheranno in Svizzera.

Nel frattempo, il fratello del giocatore, negli ultimi giorni ha aumentato le voci di mercato pubblicando un fotomontaggio di Edinson con indosso proprio la maglia del Boca. Segno che la trattativa per vedere prossimamente Cavani alla Bombonera di Buenos Aires c’è e procede spedita.

Quella di Edinson Cavani è stata una carriera da annoverare come uno degli attaccanti più forti della sua generazione. Arrivato in Italia, a Palermo nel 2007, fu uno dei colpi a lungo raggio del presidente rosanero Maurizio Zamparini che con il Matador stravinse la sua scommessa. A consacrarlo effettivamente fu la sua avventura a Napoli dove, arrivato nel 2010, fece innamorare i tifosi partenopei insieme al tridente magico costituito con Lavezzi e Hamsik.

Walter Mazzarri, suo primo allenatore in azzurro, lo ha reso un bomber vorace, capace di attaccare bene la profondità e difendere all’occorrenza. Caratteristiche che il Matador ha cucito per sé per il resto della sua carriera. Per un triennio ha trascinato gli azzurri con 104 reti in un 138 presenze, poco prima di trasferirsi al PSG per una cifra che fu vicina ai 70 milioni di euro.

A Napoli il Matador è sempre rimasto un beniamino dei tifosi che sognarono un suo ritorno nel 2018 quando a spegnere tutto l’entusiasmo fu lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis con l’iconica frase “Sono io il vostro Cavani!” che diede modo di capire che quelle erano soltanto voci di mercato. Diventato il secondo miglior marcatore della storia del PSG, dopo Mbappè, Cavani è pronto a salutare l’Europa dopo 16 anni.