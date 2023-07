Un ex azzurro sicuro: “Coulibaly? Perfetto per Garcia”

Negli ultimi giorni, in casa Napoli, vagheggia l’idea Lassana Coulibaly, centrocampista della Salernitana, autore di un ottima ultima stagione. A parlare di lui è stato l’ex azzurro Emanuele Calaiò, ai microfoni di Canale 21.

Calaiò: “Garcia vuole più fisicità, Coulibaly ha tanta qualità”

Le parole dell’ex centravanti del Genoa elogiano le caratteristiche del centrocampista maliano riferendosi alle esigenze di mister Garcia: “Garcia vuole i centrocampisti fisici e ogni giorno ne spunta uno diverso. Su di lui dico che è un buon giocatore, ha fatto benissimo a Salerno, è una mezzala che può giocare anche a due in mezzo a campo, ha tanta quantità“.

Ha aggiunto inoltre che i rapporti tra il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino e il patròn azzurro Aurelio De Laurentiis sono in ottimi rapporti, per cui in caso di trattativa, quest’ultima potrebbe decollare senza eccessive problematiche.

I numeri dell’ex Angers sono: 3 gol e 3 assist in Serie A in 35 apparizioni.