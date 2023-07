Offerta importante dal Portogallo per l’azzurro, il Napoli dice no alla cessione

Giungono novità in merito al giovane talento della rosa, cui futuro potrebbe aver improvvisamente cambiato rotta.

Giorni di lavoro intensi in quel di Dimaro per Rudi Garcia ed il suo intero staff. Il tecnico francese ha infatti passato i primi 9 giorni del suo ritiro in Trentino ad analizzare tutte le componenti della rosa azzurra, dai primavera ai presunti esuberi, per determinarne le reali qualità in ottica Napoli. Sono infatti tanti i profili che sembravano aver già segnato il proprio destino lontano dal capoluogo campano, come il classe 2004 Spavone, che sotto la guida di Garcia potrebbe essere vicino ad una sorprendente conferma in prima squadra. Ribaltone possibile anche nel futuro di Alessandro Zanoli, cui giungono novità in chiave mercato.

Zanoli ancora in bilico, rifiutata l’offerta dello Sporting Lisona

Apparso come uno dei più in forma sia all’interno delle sedute di allenamento che durante il test amichevole contro l’Anaune, Alessandro Zanoli è divenuto un vero e proprio oggetto del mistero in casa Napoli. Il giovane talento, reduce da una splendida seconda parte di stagione in prestito alla Samp, sembrava infatti in procinto di salutare la maglia azzurra per un’ulteriore annata, prima che le news degli ultimi giorni ne cambiassero completamente lo scenario.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno infatti, oltre alla già consolidata offerta da parte del Genoa, sarebbe arrivata una richiesta di prestito per Zanoli anche dallo Sporting Lisbona, prontamente rifiutata dal Napoli. Tutto ciò potrebbe dunque suggerire al fatto che gli azzurri non vogliano mandare all’estero il proprio talento, ma dietro una decisione simile potrebbe nascondersi una clamorosa motivazione ancor più articolata.

Nella serata di ieri sono infatti arrivate le dichiarazioni shock da parte di Mario Giuffredi, procuratore di Davide Faraoni che ha annunciato la permanenza in maglia Verona di quest’ultimo. Saltata dunque la trattativa che tutti davano per fatta e che avrebbe consegnato al Napoli un nuovo vice Di Lorenzo. Ruolo, questo, che stando agli ultimi incastri ed alla volontà di Rudi Garcia di valorizzare i giovani che potrebbe essere affidato nuovamente e clamorosamente ad Alessandro Zanoli. Si alzano dunque le chance di permanenza del terzino.